Johan Rojas contra el arbitraje de Lidom: "todo lo ponen a favor del Licey"

Johan Rojas lanzó fuertes críticas contra las decisiones arbitrales en el último partido de los Gigantes contra los Tigres del Licey. ( FUENTE EXTERNA. )

El jardinero de los Gigantes del Cibao, Johan Rojas, criticó con dureza el arbitraje de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), luego de las decisiones en dos jugadas controversiales que resultaron en la derrota 4-3 de su equipo ante los Tigres del Licey, el pasado martes.

Sobre las decisiones arbitrales que se tomaron luego de dos jugadas casi idénticas en el plato (una que perjudicó a los Gigantes, y la otra que permitió al Licey irse arriba 4-3), Rojas dijo que a su juicio es producto de una supuesta ventaja que el cojunto azul tiene sobre los demás equipos.

"En la Lidom lo que tiene es un relajo con esos umpires, vayan a ver las dos jugadas, una ellos y una nosotros. Si la Lidom no hace algo con los umpires, y los que revisan las jugadas, siempre el Licey estará ganando en todo, porque estos umpires todo lo ponen a favor del Licey", señaló en una historia de su cuenta de Instagram, la cual borró unas horas después.

Rojas podría ser llamado por la Comisión de disciplina y ética de la Lidom, ya que entre sus normas se establece que los jugadores no deben emitir declaraciones públicas en contra de los árbitros, ya que eso puede resultar en el inicio de procedimientos y sanciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/johanrojaslidom-1-4d42645e.jpg Historia de Instagram de la cuenta de Johan Rojas en la que se lee el mensaje contra el arbitraje. (FUENTE EXTERNA.)

En su ataque contra la Lidom, Rojas señala que a su entender para que una franquica pueda vencer al Licey, debe superar al equipo, a los árbitros del terreno y a los de la cabina de revisión. Unas horas más tarde, el mensaje despareció de su cuenta.

Reposteó a Segura

En otra historia, el patrullero central de los nordestanos se hizo eco de una opinión que sobre el tema ofreció el exinfielder Jean Segura, quien hizo un señalamiento sobre la integridad del juego, y Rojas destacó que eran las palabras de alguien con conocimiento por su experiencia como pelotero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/johanrojaslidom-2-58581f02.jpg Captura de pantalla de la segunda historia de Rojas en la que se refirió al tema. (FUENTE EXTERNA.)

Jugada controversial

El partido estaba empatado 3–3 en el cierre del octavo episodio cuando Mel Rojas Jr. corría de tercera a home en una jugada que parecía iba a ser capturado y esperado en la goma.

El árbitro decretó out, pero tras revisión en cabina la decisión fue revertida a safe. La carrera cambió el liderazgo del juego y puso a Licey arriba 4–3, que fue clave en un triunfo que se decidió 5 a 4 por un hit de oro de Christian Adames.

De acuerdo con las Reglas Oficiales del Béisbol Profesional (como las aplicadas en MLB, referencia normativa para casi todas las ligas), la obstrucción ocurre cuando un jugador defensivo bloquea la ruta de un corredor sin tener la pelota ni estar en proceso de fildearla.

En esos casos, el corredor tiene derecho a la base que, a juicio de los umpires, habría alcanzado de no mediar la interferencia.

En jugadas en el plato, esta regla suele generar confusión porque se combina con la protección del receptor cuando intenta hacer una jugada legítima.