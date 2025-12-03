Las Águilas Cibaeñas marcan el paso ofensivo en la Lidom

Angel Genao ha sido uno de los catalizadores de la ofensiva de las Aguilas Cibaeñas en la serie regular 2025-26 de la Pelota invernal dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas no solo están ganando partidos; están dictando el ritmo competitivo de la Liga Dominicana de Béisbol con una autoridad que se refleja en cada casilla ofensiva.

Al arribar a la jornada del miércoles con registro de 23-8, el conjunto amarillo exhibe la mejor combinación de disciplina en el plato, contacto, poder y oportunismo, elementos que han convertido su lineup en una maquinaria difícil de neutralizar.

Las Cuyayas (220) son los que menos se han ponchado en la liga cuando todos los equipos sobrepasan el 60% de sus partidos jugados.

Al arranque de la jornada del miércoles el equipo vive su primera racha de derrotas, perdieron ante los Toros del Este (3-10) el pasado domingo y fueron blanqueadas el martes por los Leones del Escogido, en una derrota 6-0.

El panorama de la tabla de posiciones subraya la magnitud de su dominio, tienen 6.5 juegos de ventaja sobre los Toros (17-15), el único otro equipo que juega por encima de .500 en el circuito. , pero aun así marchan a una distancia que luce cada vez más difícil de acortar.

Una ofensiva sin fisuras

El conjunto cibaeño lidera las principales categorías ofensivas de la liga con una consistencia pocas veces vista en las últimas campañas:

Dobles: 61

Triples: 7

Carreras anotadas: 174

Carreras remolcadas: 156

Promedio de bateo colectivo: .271

OBP: .360

Slugging: .412

OPS: .772

Menor cantidad de ponches: 220

Este último renglón —el de los ponches— resulta especialmente revelador. En una liga donde el pitcheo de poder, los relevos especializados y la explotación del bullpen son moneda corriente, poner la bola en juego de manera consistente multiplica las opciones de fabricar carreras y desgasta al rival.

El bateo situacional: la pieza que completa el rompecabezas

La ofensiva aguilucha es también la mejor con corredores en posición anotadora, así como con dos outs. Los dirigidos por Luis "Pipe" Urueta batean .299 en situaciones de anotación y han producido 131 carreras. En sus 31 partidos, son igualmente los mejores de la liga con dos outs con 82 remolques.

Si la ofensiva general impresiona, la situacional es la firma de identidad de estas Águilas. No solo conectan más, sino que tienen la capacidad de hacerlo cuando más importa:

Con corredores en posición de anotar: 92 hits y promedio de .299 131 carreras empujadas

Con corredores en base: 149 hits y promedio de .302

Con dos outs: Líderes en remolcadas con 82



Son números que no crecen por casualidad: son el resultado de un plan ofensivo claro, coherente y ejecutado con disciplina táctica.

Nanita explica el secreto

Ricardo Nanita, coach de bateo de las Aguilas, conversó con el periodista Luis Tomás Rae Barett de Diario Deportivo, y le reveló parte de la filosofía que sustenta el éxito que ha tenido el conjunto.

"Gracias a DIOS estuvimos desde el principio de la pre temporada y fuimos creando ese ambiente, esa responsabilidad y esa unión entre los jugadores y esa comunicación, con una estructura de prácticas bien hecha y organizada, y yo creo que esa ha sido la clave del éxito que hemos tenido en esta temporada", explicó.

Nanita insistió en que el enfoque colectivo ha sido la diferencia:

"Siempre le he dicho a los muchachos que la preparación es lo más importante y la experiencia como jugador en la liga, ha sido una combinación muy buena", agregó.

Nanita entiende que el proceso no ha sido complicado porque el talento está latente, el tema ha sido unir a jóvenes de diferentes organizaciones con diferentes niveles de veteranía.

Sus palabras conectan directamente con los números: una ofensiva que se ajusta al contexto y responde bajo presión no es producto de la casualidad, sino de proceso, formación y constancia.

"Como cuerpo técnico siempre tratamos de mantener el mismo mensaje al grupo completo, para no confundirlos", concluyó.

Un desenlace sin escribir, pero con un mensaje claro

Aunque aún resta más de un tercio de calendario, las Águilas no solo lideran, imponen una tendencia. Su comportamiento ofensivo —cifras absolutas, dominio situacional y mínimos fallos— las coloca en una conversación mayor: la de los equipos con proyección histórica dentro de la LIDOM.

Si mantienen el ritmo, no será solo una gran temporada. Será una declaración.