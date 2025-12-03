Video | Miguel Sanó se va para la calle en dos ocasiones y las Estrellas vencen a los Gigantes

Las Estrellas Orientales (16-19) vencieron con marcador 7-5 a los Gigantes del Cibao (13-19) en partido celebrado en el estadio Julián Javier en la continuación de la serie regular de la temporada 2025-26 de la pelota invernal dominicana.

Miguel Sanó en su segundo partido de vuelta al conjunto se fue dos veces para la calle para comandar la ofensiva del conjunto oriental.

La victoria correspondió al abridor oriental Oscar de la Cruz (3-2, 3,25 ERA) que trabajó 5.1 entradas en las que permitió dos hits y tres carreras limpias, otorgó tres bases y ponchó a tres, la derrota recayó sobre el relevista Alberto Pacheco (0-1, 4.70 ERA) que trabajó dos tercios de entrada en las que permitió dos hits y dos carreras en sustitución del abridor Daniel Mengden.

El derecho importado de los Gigantes trabajó cuatro entradas de cuatro hits y dos carreras limpias, otorgó dos bases y ponchó a dos bateadores.

Los Gigantes contaron con el debut del jugador de Grandes Ligas, Luis García Jr.

Los más destacados

Por los Gigantes, Kelvin Gutiérrez 2-2 1 CA 1 CE; Samad Taylor 5-1 2 CE y Luis García Jr. 5-1 1 CE.

Por las Estrellas, Ismael Munguía 5-2 1 CA; Miguel Sanó 4-2 2 H4 2 CA 3 CE y Carlos Martínez 3-2 1 CE.

Próximos partidos

Los Gigantes estarán de visita en el estadio Francisco Micheli de La Romana para enfrentar a los Torosl del Este a partir de las 7:30 de la noche.

estarán de en el de La Romana para enfrentar a los Torosl del Este a partir de las 7:30 de la noche. Los Leones del Escogido viajan al estadio Cibao a la misma hora para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas.