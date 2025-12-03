Video | Adames conecta un hit de oro y los Tigres dejan tendidos en el terreno a los Gigantes

Cristhian Adames conectó sencillo remolcador de una carrera con las bases llenas en el cierre de la novena entrada para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao (13-18) y guiar a los Tigres del Licey (14-18) a una victoria 5-4 en el partido celebrado este martes en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal.

La victoria de Jean Carlos Mejía (1-1) en labor de relevo luego de perder la oportunidad de salvar el encuentro, los bengaleses detienen una racha de dos y escalan la cuarta posición de la tabla. La derrota recayó sobre Anderson Pilar (1-1) que permitió el imparable de Adames.

En el partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, el conjunto azul contó con un buen tiro del jardinero derecho Emilio Bonifacio en la octava entrada para poner out en la goma al corredor de la tercera José Torre, quien intentaba anotar con un elevado de Leury García.

El pitcheo

Por los Tigres abrió César Valdez, quien tiró tres episodios de una carrera inmerecida, tres hits con tres ponches. Relevado por Andrew Pérez en el 4to, Miguel Díaz (4to), Ulises Joaquín (5to), Luis Frías (6to), Wander Suero (7mo), Misael Tamarez (8vo).

Por los Gigantes el abridor Shane Greene salió sin decisión luego de un trabajó cinco entradas en las que no permitió hit ni carreras, ponchó a cinco bateadores y otorgó tres bases por bolas. A partir de ahí el dirigente nordestano José Leger utilizó seis relevistas.

Los más destacados

Por los Gigantes, Samad Taylor ligó tres imparables, Gary Sánchez y Deyvison De Los Santos conectaron dos hits.

Por los Tigres, Adames de 4-3, con tres vueltas empujadas; David Hensley de 4-2; Luis Campusano, Gustavo Núñez y Mel Rojas Jr. dieron un hit.