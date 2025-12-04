Las Águilas frenan al Licey y alcanzan su victoria 24

Las Águilas se impusieron gracias a lo combinación de bateo oportuno y un pitcheo que amarró los bates azules. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Las Águilas Cibaeñas retomaron la ruta ganadora y lo hicieron ante la novena que más la motiva. Los amarillos se impusieron el miércoles a los Tigres del Licey por 4-2 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.





Aderlin Rodríguez y Leody Taveras fueron oportunos con el madero y el derecho panameño Abdiel Mendoza (2-1) limitó la ofensiva durante cinco episodios de dos carreras y tres hits, además de propinar cinco ponches con solo un boleto otorgado.



El desfile de lanzadores incluyó a Yoan López (6), Jonathan Hernández (7) y Richard Rodríguez (8), quienes mantuvieron la ventaja intacta. El sello final lo puso Burch Smith en el noveno, mostrando su calidad de cerrador al retirar de manera consecutiva a los tres bateadores que enfrentó, para su primer salvamento del evento.



Aderlin Rodríguez empujó dos carreras; Jerar Encarnación y Taveras remolcaron una cada uno; y Wilmer Difó pegó tres hits en el cerrado triunfo aguilucho.



Con su victoria, las Águilas mejoraron á 24-8, firmes en la primera posición. En contraste, los Tigres del Licey cayeron a 14-19, permaneciendo en el cuarto puesto.

Con este resultado, las Águilas Cibaeñas continúan mostrando superioridad en las series particulares frente a sus principales rivales: dominan al Licey (6-3), a las Estrellas Orientales (6-0) y a los Gigantes del Cibao (6-2).



Shaun Anderson (1-1) abrió por el Licey y cargó con la derrota. Su labor fue de 2.2 innings, donde permitió tres carreras, dos hits, otorgó tres boletos y ponchó a dos. Le siguieron los relevistas Ofreidy Gómez (1.0), Ángel Perdomo (1.0), Misael Tamárez (0.1) —quien permitió una carrera—, Anderson Severino (1.2), Wander Suero (1.0) y Jean Carlos Mejía (1.0).

Demora

Las carreras

Los azules tomaron ventaja inicial (2-0) en la segunda entrada al anotar dos carreras. La ofensiva comenzó con un doble de Mel Rojas Jr., quien anotó tras un triple de David Hensley . Posteriormente, Hensley fue remolcado con un elevado de sacrificio de Hayden Senger .



Sin embargo, en su siguiente oportunidad al bate, los amarillos respondieron y se fueron arriba (3-2) al anotar tres carreras . Las Águilas llenaron las bases tras negociar boletos corridos a W. Rivas, S. Berroa y E. Durán. Aderlin Rodríguez conectó un sencillo al bosque izquierdo para impulsar las dos primeras carreras, y Jerar Encarnación remolcó a Durán con otro imparable al jardín izquierdo.

En la sexta entrada, los aguiluchos sumaron otra carrera para ampliar ventaja 4-2. La ofensiva inició con boletos a Alfredo Reyes y Steward Berroa, y se concretó con un oportuno sencillo de Leody Taveras, que llevó a Reyes al plato.

Resumen ofensivo

El encuentro inició con undedebido a las condiciones deen el terreno de juego.En el noveno episodio,, del, golpeó con un lanzamiento al aguilucho, lo que provocó que las bancas de ambos equipos se vaciaran inmediatamente. A pesar del incidente, la situación fue controlada con rapidez y no se aplicaron sanciones a ningún jugador.

La ofensiva de las Águilas estuvo liderada por Aderlin Rodríguez, quien impulsó las primeras dos carreras del equipo. Leody Taveras se fue de 4-2 con una empujada, mientras que Jerar Encarnación bateó de 3-1 con una impulsada. Wilmer Difó agregó tres sencillos.



Los Tigres contaron con la destacada actuación de David Hensley, quien conectó un triple y un doble, e impulsó una carrera. Mel Rojas Jr. sumó un doble y una empujada, mientras que Hayden Senger remolcó la otra vuelta azul.