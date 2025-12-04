Las Águilas frenan al Licey y alcanzan su victoria 24
Los amarillos mantienen a los felinos en la parte baja de las clasificaciones
Las Águilas Cibaeñas retomaron la ruta ganadora y lo hicieron ante la novena que más la motiva. Los amarillos se impusieron el miércoles a los Tigres del Licey por 4-2 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Aderlin Rodríguez y Leody Taveras fueron oportunos con el madero y el derecho panameño Abdiel Mendoza (2-1) limitó la ofensiva durante cinco episodios de dos carreras y tres hits, además de propinar cinco ponches con solo un boleto otorgado.
El desfile de lanzadores incluyó a Yoan López (6), Jonathan Hernández (7) y Richard Rodríguez (8), quienes mantuvieron la ventaja intacta. El sello final lo puso Burch Smith en el noveno, mostrando su calidad de cerrador al retirar de manera consecutiva a los tres bateadores que enfrentó, para su primer salvamento del evento.
Aderlin Rodríguez empujó dos carreras; Jerar Encarnación y Taveras remolcaron una cada uno; y Wilmer Difó pegó tres hits en el cerrado triunfo aguilucho.
Con su victoria, las Águilas mejoraron á 24-8, firmes en la primera posición. En contraste, los Tigres del Licey cayeron a 14-19, permaneciendo en el cuarto puesto.
Con este resultado, las Águilas Cibaeñas continúan mostrando superioridad en las series particulares frente a sus principales rivales: dominan al Licey (6-3), a las Estrellas Orientales (6-0) y a los Gigantes del Cibao (6-2).
Shaun Anderson (1-1) abrió por el Licey y cargó con la derrota. Su labor fue de 2.2 innings, donde permitió tres carreras, dos hits, otorgó tres boletos y ponchó a dos. Le siguieron los relevistas Ofreidy Gómez (1.0), Ángel Perdomo (1.0), Misael Tamárez (0.1) —quien permitió una carrera—, Anderson Severino (1.2), Wander Suero (1.0) y Jean Carlos Mejía (1.0).
DemoraEl encuentro inició con un retraso de 35 minutos debido a las condiciones de humedad en el terreno de juego.
En el noveno episodio, Jean Carlos Mejía, del Licey, golpeó con un lanzamiento al aguilucho Aderlin Rodríguez, lo que provocó que las bancas de ambos equipos se vaciaran inmediatamente. A pesar del incidente, la situación fue controlada con rapidez y no se aplicaron sanciones a ningún jugador.
Las carreras
-
Los azules tomaron ventaja inicial (2-0) en la segunda entrada al anotar dos carreras. La ofensiva comenzó con un doble de Mel Rojas Jr., quien anotó tras un triple de David Hensley. Posteriormente, Hensley fue remolcado con un elevado de sacrificio de Hayden Senger.
Sin embargo, en su siguiente oportunidad al bate, los amarillos respondieron y se fueron arriba (3-2) al anotar tres carreras. Las Águilas llenaron las bases tras negociar boletos corridos a W. Rivas, S. Berroa y E. Durán. Aderlin Rodríguez conectó un sencillo al bosque izquierdo para impulsar las dos primeras carreras, y Jerar Encarnación remolcó a Durán con otro imparable al jardín izquierdo.
En la sexta entrada, los aguiluchos sumaron otra carrera para ampliar ventaja 4-2. La ofensiva inició con boletos a Alfredo Reyes y Steward Berroa, y se concretó con un oportuno sencillo de Leody Taveras, que llevó a Reyes al plato.
- Resumen ofensivo
La ofensiva de las Águilas estuvo liderada por Aderlin Rodríguez, quien impulsó las primeras dos carreras del equipo. Leody Taveras se fue de 4-2 con una empujada, mientras que Jerar Encarnación bateó de 3-1 con una impulsada. Wilmer Difó agregó tres sencillos.
Los Tigres contaron con la destacada actuación de David Hensley, quien conectó un triple y un doble, e impulsó una carrera. Mel Rojas Jr. sumó un doble y una empujada, mientras que Hayden Senger remolcó la otra vuelta azul.