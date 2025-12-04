Video| Los Gigantes del Cibao vienen de atrás para romper la racha de triunfos de los Toros

Deyvison de los Santos luego de anotar carrera en el partido en el que los Gigantes del Cibao vencieron 7-5 a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao (14-19) vinieron de atrás para vencer 7-5 a los Toros del Este (18-16) que vieron cortada su racha de partidos ganados de manera consecutiva en cuatro, en la continuación de la serie regular de la pelota invernal dominicana.

El conjunto nordestano capitalizó un tiro malo de Jeimer Candelario que resultó en jugada de selección y Deyvison de los Santos pegó la pelota de aire en el paredón del jardín central para un triple que remolcó dos vueltas, que coronó el rally de cuatro carreras en la parte de arriba de la novena entrada para tomar la ventaja.

La victoria correspondió al relevista Reymin Guduán (4-2, 5.87 ERA) que trabajó la octava entrada sin permitir libertades con un ponche, la derrota recayó sobre el cerrador Joe Corbett (3-1, 7.99 ERA) que permitió cuatro hits y tres carreras limpias en una entrada de labor.

El salvamento fue para Anderson Pillar (3) que trabajó la novena entrada y ponchó a un bateador.

Los más destacados

Por los Toros, Gilberto Celestino 4-2 1 CA 1 CE; Allan Castro 3-2 H2 1 CA 2 CE y Ronaldo Hernández 3-1 1 CA.

Por los Gigantes, Johan Rojas 5-3 1 CA; Gary Sánchez 4-2 H3 1 CA 2 CE, Deyvison de los Santos 4-1 H4 1 CA 2 CE y Samad Taylor 4-2.

Próximos partidos

Los Tigres del Licey estarán de visita en el estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Leones del Escogido a partir de las 7:30 de la noche .

estarán de visita en el estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los a partir de las . Las Aguilas Cibaeñas viajan a San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier a partir de las 7 de la noche .

viajan a San Francisco de Macorís para enfrentar a los en el estadio Julián Javier a partir de las . Los Toros del Este enfrentarán a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a partir de las 7:30 de la noche.