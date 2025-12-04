Miguel Sanó regresa con la frecuencia jonronera para perseguir marca de Lidom

Miguel Sanó lidera la liga invernal dominicana en cuadrangulares (7) y en remolques (18). ( FUENTE EXTERNA )

Miguel Sanó regresó a la alineación de las Estrellas el pasado martes y retomó las cosas justo donde las dejó antes de salir de juego el cinco de noviembre, debido a problemas estomacales y molestias en una pierna.

En casi un mes de ausencia su liderato de jonrones no peligró, dada la gran distancia que sacó en el arranque del torneo.

El infielder y bateador designado ha jugado en dos choques desde su reaparición con tres imparables en ocho turnos, incluidos dos cuadrangulares.

Con nueve batazos de vuelta completa se coloca a las puertas de convertirse en el primero que alcanza cifras dobles en ese encasillado desde la campaña 2011-12, cuando Carlos Peguero pegó 11 en 166 turnos oficiales.

Sanó, de 32 años, registra números de impacto. En sus 16 partidos exhibe una línea ofensiva de .356/.435/.847, con 22 remolques, 15 anotadas y dos dobles. Sin embargo, su prolongada ausencia le impedirá competir por el liderato de bateo y por el premio al Jugador Más Valioso.

Al día de hoy, acumula 69 apariciones al plato. Para ser considerado oficial en las estadísticas debe agotar 66 en los últimos 15 compromisos del equipo.

La mejor frecuencia

Sanó conecta un cuadrangular cada 6.5 turnos, una de las mejores frecuencias en la historia de Lidom. De mantener el ritmo actual, amenaza el récord de 17 jonrones impuesto por Víctor Díaz en la temporada 2008-09 con las Águilas Cibaeñas.

Con 15 partidos pendiente para la novena oriental, Sanó puede conseguir 60 turnos y, de mantener la frecuencia, tiene el espacio para superar a Díaz.

En las primeras dos semanas del campeonato ganó el premio MVP de Lidom, otorgado al jugador de posición más sobresaliente.

Marcas personales

El petromacorisano ha dejado atrás sus antiguas marcas personales en la liga. Superó los cinco cuadrangulares que conectó la pasada campaña y los 15 remolques que logró en su debut en la campaña del 2012-13, cuando apenas tenía 19 años.

El otrora prospecto se declara deseoso de regresar al béisbol organizado de los Estados Unidos, luego de su ausencia en el 2025. Debutó en 2015 y estuvo hasta 2022 con los Twins y en 2024 regresó con los Angels de Anaheim.

Lidom mantiene ritmo

La Lidom no es reconocida por su alta producción jonronera. En la estación pasada se conectaron 166 en 148 partidos, para un promedio de 1.1 por encuentro. Hasta el jueves iban 132 en 99 juegos, para una media de 1.3 vuelacercas por desafío.