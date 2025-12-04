Dave Roberts abre la puerta a un tope salarial en MLB

El dirigente de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, se mostró receptivo a la posibilidad de que las Grandes Ligas implementen un tope salarial una vez expire el actual convenio colectivo, lo cual ocurrirá en menos de un año.

"¿Sabes qué? Estoy bien con eso", comentó Roberts en el programa Good Sports de Amazon Prime.

"Creo que la NBA ha hecho un buen trabajo con la repartición de ingresos entre jugadores y dueños. Pero si vas a frenar el gasto en la parte alta, también tienes que elevar el piso para obligar a los equipos más débiles a gastar dinero".

Las declaraciones de Roberts llegan después de conducir a los Dodgers a su segundo título consecutivo de Serie Mundial, apoyado en la nómina más costosa de la historia de MLB: Los Ángeles cerró la temporada 2025 con una nómina sujeta al impuesto de balance competitivo de 415 millones de dólares.

El piloto de 53 años aprovechó para responder a quienes critican el gasto desmedido de la organización angelina, luego de barrer a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

"Antes de comenzar la temporada decían que los Dodgers estaban arruinando el béisbol", recordó Roberts. "Pues consigamos cuatro victorias más y realmente arruinemos el béisbol".

Un punto importante en la negociación

El debate sobre la instauración de un tope salarial promete ser uno de los puntos más tensos en la próxima negociación del acuerdo laboral, con la posibilidad de un paro de labores después del 1 de diciembre de 2026 si las partes no llegan a un consenso.

El tema ya provocó un fuerte intercambio entre el comisionado Rob Manfred y la superestrella de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, quien le habría advertido a Manfred que los jugadores "no tienen miedo a perder 162 juegos" si MLB intenta imponer un tope salarial en el próximo convenio colectivo.