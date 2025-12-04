×
Devin Williams lanza un dardo a los fanáticos de los Yanquis tras firmar con los Mets

Es el tercer jugador que da el brinco del Bronx a Queens en el pasado reciente.

    Expandir imagen
    Devin Williams lanza un dardo a los fanáticos de los Yanquis tras firmar con los Mets
    Devin Williams (FUENTE EXTERNA)

    El relevista Devin Williams, quien pasó sin pena ni gloria por los Yankees, firmó un contrato de tres años por 51 millones de dólares con los Mets de Nueva York.

    Apenas la noticia se hizo pública, recurrió a su cuenta de Instagram para disparar un mensaje dirigido a los aficionados de su ex equipo: "Para un montón de personas que no me querían de vuelta en su equipo, seguro que están bastante enojados en los mensajes directos."

    No le fue bien con los Yanquis

    En sus únicos meses con los Yankees durante 2025, Williams vivió una temporada turbulenta: empezó como cerrador, pero tras sufrir varios deslices perdió ese rol en julio, y su promedio de efectividad (ERA) terminó en 4.79 — la peor cifra de su carrera.

    De todas formas, las estadísticas más avanzadas sugieren que parte de sus problemas provinieron de la mala fortuna "con bolas en juego", ya que registró un FIP de 2.68, WHIP de 1.13 y promedió 13.1 ponches por cada nueve entradas en 67 presentaciones.

    • Este movimiento lo convierte en el tercer jugador relevante en el último año en saltar de los Yankees a los Mets, uniéndose a figuras como Clay Holmes y Juan Soto. 
    La directa declaración de Williams deja en claro que, más allá del contrato, su llegada a Queens busca marcar una declaración de independencia, al tiempo que reaviva la intensa rivalidad entre ambas franquicias de Nueva York.

