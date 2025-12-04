Ron Washington vuelve a la bahía para trabajar con los Gigantes

El béisbol de Grandes Ligas tendrá nuevamente a Ron Washington en el terreno.

El experimentado dirigente, con pasado al mando de los Angelinos de Los Ángeles y los Rangers de Texas, regresará a la Costa Oeste para asumir el rol de coach de cuadro interior con los Gigantes de San Francisco, formando parte del nuevo staff encabezado por Tony Vitello.

"Estamos ajustando los detalles, pero ya le di el sí a los Gigantes", confirmó Washington mediante un mensaje de texto. "Es otra oportunidad para seguir marcando la diferencia".

A sus 73 años, Washington se reincorpora al juego luego de un 2025 abrupto. Se vio obligado a pedir una licencia médica cuando los Angelinos tenían marca de 36-38, y más tarde fue sometido a una cirugía cuádruple de bypass cardíaco. Restablecido, había manifestado su intención de volver al terreno en 2026, algo que ahora será realidad.

Los Angelinos decidieron pasar página tras su ausencia, nombrando a Kurt Suzuki como su nuevo dirigente.

Bajo la gestión de Washington, el equipo vivió uno de los capítulos más difíciles de su historia reciente: terminó con récord de 63-99 en 2024, la peor marca de la franquicia, un año después de la partida de Shohei Ohtani hacia los Dodgers.

La organización acumula 11 campañas sin avanzar a la postemporada y 10 temporadas consecutivas con récord perdedor, rachas que lideran la MLB.

Washington, sin embargo, llega a San Francisco con un historial sólido. Dirigió a los Rangers entre 2007 y 2014, llevándolos a dos Series Mundiales, y antes de eso se forjó una reputación legendaria como instructor de cuadro con los Atléticos de Oakland, donde pasó 17 años formando talentos con métodos poco convencionales, como trabajar rodados de corta distancia de rodillas horas antes de cada juego.

Mentor de muchos

Su influencia dejó huella en peloteros de distintas generaciones: Eric Chavez, Marcus Semien, Miguel Tejada, Mark Ellis y Jason Giambi, entre otros, mencionan su trabajo como clave en su desarrollo. Chavez incluso le entregó uno de sus Guantes de Oro en reconocimiento a su impacto.

"Vi jóvenes llegar y crecer, y vi veteranos renacer cuando ya nadie creía en ellos", recordó Washington durante la última temporada de los Atléticos en Oakland. "La tradición aquí se transmitió de una generación a otra. Fueron 17 años extraordinarios".

Con su llegada a los Gigantes, Washington aportará su vasta experiencia a un staff encabezado por Vitello, quien debutará en las Grandes Ligas sin historial previo en el béisbol profesional. Para un club que apuesta por una nueva identidad, pocas figuras tienen el prestigio formativo y el peso cultural de Ron Washington.