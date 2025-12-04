Tropicana Field estará listo para el Día Inaugural pese a daños del huracán Milton

Las autoridades de la ciudad de San Petersburgo mostraron este miércoles el nuevo domo cerrado del Tropicana Field y expresaron plena confianza en que el estadio estará listo para el Día Inaugural de los Tampa Bay Rays, programado para el 6 de abril frente a los Chicago Cubs, luego de meses de trabajos para reparar los daños ocasionados por el huracán Milton.

“No tenemos ninguna preocupación respecto a estar listos para el primer partido en casa”, aseguró Beth Herendeen, directora administrativa de Desarrollo Municipal. “Y esperamos que todo siga así”.

Aunque todavía se realizan ajustes menores en las uniones superiores del techo y continúan las labores en el interior, el proyecto ya entra en su fase final.

Daños severos y reconstrucción total del domo

El Tropicana Field sufrió graves destrozos el 9 de octubre de 2024. Los vientos arrancaron secciones completas del techo original, permitiendo la filtración de agua por meses. Las lluvias causaron moho y afectaron los sistemas eléctricos, de sonido y de transmisión, paralizando el funcionamiento habitual del estadio.

Para la reconstrucción, la ciudad contrató a ETS, AECOM Hunt y Hennessy Construction, además de reincorporar a Geiger Engineering, diseñadores originales del domo, para rediseñar la estructura. El nuevo techo utiliza membranas sintéticas de PTFE (Politetrafluoroetileno) más gruesas y adaptadas a los códigos actuales de resistencia al viento.

“El techo reemplazado tuvo que diseñarse bajo las normativas vigentes”, explicó el arquitecto municipal Raúl Quintana. “Es un material mucho más resistente que el de hace 35 años, y su durabilidad está garantizada”.

Regreso a casa

Los Rays tuvieron que disputar todos sus juegos como locales en 2025 en el Steinbrenner Field, en Tampa, hogar de entrenamientos de los Yankees de Nueva York, debido a la inhabilitación del Tropicana Field.

La instalación del nuevo domo comenzó en agosto y el último panel fue colocado el 21 de noviembre.

Algunos segmentos aún muestran diferencias de color —los más recientes son beige, mientras los anteriores lucen ya blancos—, pero Quintana señaló que el tono se unificará con el tiempo. “Los primeros paneles tardaron unos tres meses en blanquearse”, detalló.

Detalles finales

El sistema de aire acondicionado ya está operativo y, según Herendeen, los trabajos actuales se concentran en electricidad, sonido y áreas para fanáticos. También se están pintando asientos, instalando equipos eléctricos en las pasarelas y modernizando las suites de lujo y la pantalla gigante del estadio.

“El nuevo sistema de sonido estará instalado este mes y se probará en enero”, agregó.

Entre las últimas mejoras destacan la llegada del nuevo césped artificial en enero, nuevas áreas premium detrás del plato, alfombras y casilleros renovados en el clubhouse y un nuevo piso en la zona de jardines.

Los Rays abrirán la temporada con una gira de nueve partidos por San Luis, Milwaukee y Minnesota antes de su esperado regreso a casa.