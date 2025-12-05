Cancillería reconoce a David Ortiz con el Premio Humanitario 2025 por su labor en favor de la niñez

David Ortiz dando las palabras de agradecimiento por recibimiento de premio. ( FÉLIX LEÓN/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) reconoció este viernes al exbeisbolista dominicano David Ortiz con el Premio Humanitario 2025, otorgado por The Trust for the Americas, por su destacada labor social al frente de la David Ortiz Children´s Fund, organización que por más de una década ha brindado atención médica especializada a miles de niños con condiciones cardíacas.

El acto estuvo encabezado por el canciller Roberto Álvarez, junto a autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ejecutivos del sector privado e invitados especiales.

La directora de Diplomacia Especializada, María Alejandra Castillo, resaltó que Ortiz proyecta, dentro y fuera del terreno, los valores más altos de la República Dominicana.

Castillo señaló que desde su dirección se impulsa la diplomacia deportiva como herramienta de proyección internacional. "El deporte abre espacios de colaboración y nos permite mostrar el talento y los valores de nuestra gente", dijo.

La directora ejecutiva de The Trust for the Americas, Linda Eddelman, destacó lo excepcional del reconocimiento.

"Este premio no lo entregamos todos los años. En 28 años, solo lo hemos otorgado cuatro veces. Lo damos a personas cuyo trabajo realmente cambia vidas", explicó.

Valoró la labor del Big Papi con niños que requieren cirugías y cuidados especializados: "A través del David Ortiz Children´s Fund, miles de familias han recibido apoyo en momentos muy difíciles. La esperanza que ustedes brindan es la diferencia más grande que alguien puede hacer", comentó Eddelman.

"Estos son mis verdaderos jonrones"

Conmovido, Ortiz inició su discurso dando gracias a Dios y reconociendo el apoyo de su familia. El exastro de los Medias Rojas relató cómo nació su fundación: una visita inesperada a un hospital donde vio a dos niños operados del corazón en condiciones precarias.

"Eso me tocó de una manera que pocas cosas me han tocado. Me puse en los zapatos de esos padres. No pude imaginar ver a mis hijos así y no tener recursos", narró.

Ortiz explicó que su fundación ha impactado a más de 16,000 niños y ha financiado unas 1,600 cirugías cardíacas, procedimientos extremadamente costosos para la mayoría de las familias. Definió esas intervenciones como sus "reales jonrones": "Los jonrones que di en Grandes Ligas trajeron alegría, pero estos... estos cambian vidas".

El canciller, Roberto Álvarez, recordó la primera vez que escuchó de Ortiz y cómo su talento lo llevó a convertirse en uno de los dominicanos de mayor impacto internacional. "Tú has llevado siempre en tu corazón el espíritu y la alegría dominicana. Nadie confundiría eso con otro país", afirmó.