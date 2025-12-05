Video | Los Gigantes del Cibao logran su tercer triunfo ante las Águilas Cibaeñas

Hanser Alberto es saludado por sus compañeros en uno de los partidos de los Gigantes del Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao (15-19) vencieron con marcador 7-3 a las Águilas Cibaeñas (25-9) en partido celebrado en el estadio Julián Javier en la continuación de la serie regular de la serie regular de la pelota invernal dominicana.

Con ventaja 3-2 en la parte de abajo de la séptima entrada, el conjunto nordestano fabricó un rally de cuatro carreras para poner el encuentro fuera del alcance de los líderes de la tabla. Hanser Alberto entró de emergente y conectó hit empujador de dos carreras.

Alberto Pacheco (1-1, 0.00 ERA) ganó el juego, con una labor desde el bullpen de una entrada en la que no permitió libertades y ponchó a un bateador.

La derrota recayó sobre el abridor de las Águilas, Jorge Tavárez (2-1, 1.69 ERA) que trabajó 4.2 entradas, le conectaron siete hits y le anotaron tres carreras, dos de ellas sucias, no otorgó bases y ponchó a seis bateadores.

El abridor de los Gigantes, Steven Moyers, salió sin decisión en una labor de 2.1 entradas en las que permitió cuatro hits y dos carreras limpias, otorgó dos bases por bolas y ponchó a tres.

Los más destacados

Por los Gigantes, Kelvin Gutiérrez 4-1 H4 1 CA 1 CE; Hanser Alberto 1-1 2 CE y Kenny Piper 3-2 1 BR 2 CA.

Por las Águilas, Ezequiel Durán 3-2 2 CA; Leody Taveras 2-1 1 CA y Steward Berroa 4-1 1 CA.

Próximos partidos

Las Águilas estarán de visita en el estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 4 de la tarde para enfrentar a los Leones del Escogido .

estarán de visita en el Juan Marichal a partir de las 4 de la tarde para enfrentar a los . Los Gigantes recibirán a los Tigres del Licey en el estadio Julián Javier a partir de las 5 de la tarde.

recibirán a los en el a partir de las 5 de la tarde. Las Estrellas viajan a La Romana para enfrentar a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.