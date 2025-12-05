Marco Luciano, una vez joya de Gigantes, dejado libre y reclamado por Piratas

Durante cinco años, Marco Luciano estuvo en las listas de los 100 mejores prospectos de todo el béisbol, topando su cielo en 2021 cuando Baseball Prospectus lo colocó de octavo mejor talento en todo el sistema. Era el tipo de jugador alrededor del cual las directivas sueñan con construir un equipo o intercambiar a un jugador estrella.

El viernes, los Gigantes lo perdieron en una cesión. La etapa de Luciano en San Francisco terminó cuando fue reclamado por los Piratas de Pittsburgh, anunció el equipo el viernes. Es un resultado decepcionante para una organización que lo fichó de la República Dominicana por un bono de US$2.6 millones en 2018, pero fracasó en su desarrollo.

Luciano terminó jugando solo 41 partidos en Grandes Ligas para San Francisco, bateó .217 sin jonrón. Los Gigantes lo trasladaron a los jardines la temporada baja pasada con la esperanza de impulsar su carrera, pero tuvo un OPS de .749 en una liga Triple-A favorable para los bateadores y su defensa fue considerada deficiente. Luciano se quedó sin opciones de ligas menores después de la temporada 2025 y no habría sido una alternativa real para un puesto en el roster de 2026 la próxima primavera.

Obligado a hacer un movimiento

Estaba claro que los Gigantes tendrían que traspasar a Luciano este invierno, pero lo han perdido a cambio de nada. La dirección anterior de operaciones de béisbol puede haber mantenido a Luciano en el campocorto demasiado tiempo, rechazando la idea en otras partes de la industria —e incluso por parte de algunos altos directivos de los Gigantes— de que necesitaba mudarse a una esquina o a los jardines.

Cuando se le ofreció una oportunidad extensa en 2024, Luciano tuvo problemas a la defensiva. Aun así, los Gigantes lo valoraron mucho en los canjes. Durante años, Luciano fue cotizado en posibles grandes éxitos, incluyendo algunos que habrían traído lanzadores de calibre All-Star a San Francisco, pero los Gigantes lo mantuvieron, con la esperanza de que alcanzara su potencial.

Luciano se unirá a su también ex prospecto estrella Joey Bart en Pittsburgh. No está claro si los jardines le funcionarán, pero solo tiene 24 años y nunca ha habido dudas sobre su poder.

Antes de la mudanza, los Gigantes contaban con 10 jardineros en su roster de 40 jugadores. Al igual que Luciano, Luis Matos se ha quedado sin opciones, y la nueva directiva también tendrá que tomar una decisión sobre su futuro en algún momento.