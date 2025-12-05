Marineros ratifican a Manny Acta en su cuerpo técnico para 2026

Manny Acta estará como coach de banca del dirigente Dan Wilson con los Marineros de Seattle. ( AFP )

Los Marineros de Seattle anunciaron su cuerpo técnico para la temporada 2026 y, entre los nombres confirmados, destacan dos figuras dominicanas cuya permanencia reafirma la confianza que la organización mantiene en su aporte, Manny Acta , quien continuará como coach de banca, y Fleming Báez , que volverá como parte del equipo de trabajo del bullpen.

Acta, de amplia hoja de servicio en el béisbol de Grandes Ligas, cumplirá su cuarto año consecutivo en esta etapa como coach de banca y su undécima temporada dentro de la organización.

El exdirigente de los Nacionales de Washington y los Guardianes de Cleveland se ha convertido en una pieza estructural del proyecto deportivo de Seattle, responsable de apoyar la toma de decisiones estratégicas, el manejo del juego y la preparación del equipo junto a Dan Wilson.

Su presencia garantiza continuidad en una voz experimentada que ha sabido integrar talento joven con veteranos en un clubhouse competitivo.

Báez estará en el bullpen

Por su parte, Fleming Báez fue confirmado nuevamente como integrante del área de bullpen, rol que desempeñará junto al recién nombrado coach de bullpen Austin Nola y el coach de pitcheo Pete Woodworth.

El presidente de operaciones, Jerry Dipoto, destacó que las nuevas piezas llegan a fortalecer un grupo técnico que considera ejemplar, pero fue enfático en que la base que ha impulsado el crecimiento del club se mantiene intacta.