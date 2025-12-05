Ronny Mauricio debuta con jonrón para llevar a los Tigres a vencer a los Leones 5-3

Ronny Mauricio, de los Tigres del Licey, disparó jonrón de dos carreras en el triunfo de su equipo sobre los Leones del Escogido cinco por tres la noche de este viernes 5 de diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Ronny Mauricio disparó jonrón en su debut, Albert Abreu por fin ganó su primer partido de la temporada y los Tigres del Licey se repusieron de una derrota del juego anterior al vencer cinco carreras por tres a los Leones del Escogido, que caen por tercera ocasión consecutiva.

La serie particular entre ambos conjuntos se iguala 4-4 entre estos dos conjuntos capitalinos.

Los Tigres (15-19) se encuentran con igual marca que los Gigantes del Cibao, que también ganaron esta noche al vencer a las Águilas Cibaeñas en San Francisco de Macorís.

Abreu (1-4) tiró seis entradas completas de cinco hits y solo una carrera para ganar su primer juego de la campaña.

Llegó a este partido con 27 entradas y un tercio lanzadas, con 16 carreras permitidas, siete boletos y 17 ponches propinados. Anderson Severino dio un boleto a José Marmolejos pero logró el cierre para su primer salvamento de la campaña, en lo que fue un día fuera de roster para el cerrador titular Juan Carlos Mejía.

La derrota fue para Norge Ruiz (0-2) con 2.1 entradas lanzadas de siete hits y cinco carreras, tres de ellas limpias.

Los Tigres marcaron su primera vuelta en el segundo por sencillo remolcador de Armando Álvarez.

En el tercero, Cristhian Adames conectó un sencillo al jardín central y, de inmediato, Mauricio produjo las primeras carreras del juego al disparar un jonrón por el bosque derecho para ampliar la ventaja 3-0.

La ofensiva continuó con otro imparable de David Hensley hacia el prado central y Mel Rojas Jr. conectó una línea fuerte al mismo sector, en el que además hubo un error del jardinero Héctor Rodríguez, permitiendo que Hensley anotara desde segunda y que Rojas Jr. avanzara a la intermedia para marcar el 4-0.

Cal Stevenson siguió el castigo con un doble por el jardín derecho que empujó a Rojas Jr., ampliando la pizarra 5-0, lo que provocó la salida de de Norge Ruiz, reemplazado por Henry Sosa.

En el quinto el Licey tuvo bases llenas después de dos outs, pero falló en anotar.

En el octavo, un doble de Erik González ante Nico Tellache descontó para los melenudos. Boletos corridos a Héctor Rodríguez y a Sócrates Brito llenaron las bases lo que provocó la salida del lanzador, sustituido por Anderson Severino, quien retiró por elevado de sacrificio a Eguy Rosario y ponche a Elier Hernández.