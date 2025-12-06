Los Gigantes escalan al tercer lugar con victoria sobre el Licey

Luis García Jr. volvió a ser determinante para los Gigantes del Cibao. ( FUENTE EXTERNA. )

Con un sencillo remolcador en la parte baja del séptimo episodio, Luis García Jr. rompió un empate a dos carreras y el pitcheo nordestano dejó a los rivales en tres hits para que los Gigantes del Cibao vencieran 4-2 a los Tigres del Licey en partido celebrado en el estado Julián Javier de San Francisco de Macorís.

Con este triunfo los Gigantes (16-19) escalan hasta el tercer puesto, posición que podría variar dependiendo del resultado del partido entre Estrellas (16-20, medio juego por debajo de los francomarisanos) y Toros del Este.

El Licey tiene marca ahora de 15-20, y ocupan el quinto lugar de la tabla de posiciones.

Potros siempre en control

García Jr. con un elevado de sacrificio al jardín centro, empujó a Samad Taylor para poner el juego 1-0 a favor de los Gigantes en el mismo primer episodio. Los locales ampliaron a 2-0 con la misma fórmula de la primera vuelta, en ese caso Taylor anotó por fly de sacrificio de Leury García en el tercero.

En la alta del séptimo, los Tigres empataron a dos vueltas el encuentro gracias a que Mel Rojas abrió consiguiendo una base bor bolas, y se movió a tercera con doble de Francisco Mejía. Rojas anotó la primera para los azules con batazo en el cuadro de Cal Stevenson. Esteury Ruiz anotó el 2-2 luego de sustituir a Mejía como corredor, y llegó al plato por elevado de Armando Álvarez.

Con el sencillo empujador de García Jr. en la misma entrada se rompe la igualdad, y Taylor anota el 4-2 definitivo por un fly de Deyvison de los Santos a la zona foul del right field.

Blake Weiman (1-0) resultó ganador tras lanzar un tercio del séptimo inning, y ser lanzador de los Gigantes en la entrada en la que se rompió la paridad a dos vueltas. Anderson Pilar no permitió libertades en el noveno, y se quedó con su segundo salvamento. Perdió Misael Tamárez (3-1) al permitir las últimas dos carreras de los Potros.

Por los Gigantes: Samad Taylor de 4-3, tres anotadas y un doble; Luis García Jr. de 2-2, con dos bases por bolas; Deyvison de los Santos de 1-0, con una remolcada.

Kelvin Gutiérrez de 3-1, con doble y una base por bolas; Carlos Jorge de 4-1, dos ponches; Melvin Mercedes de 2-1, con una anotada.

Por los Tigres: Cristhian Adames de 4-1; Mel Rojas jr de 3-0, con una anotada y una base por bolas; Francisco Mejía de 3-1, con un doble. Esteury Ruiz de 1-0, con una anotada; Emilio Bonifacio de 3-1, con un doble y dos ponches:

Este domingo los Gigantes se miden a las Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís (5:00 pm), mientras que el Escogido chocaron contra el Licey en Santo Domingo (5:00 pm).