Tabla de posiciones Lidom: la clasificación sufre ligeras variaciones

Los Toros del Este blanquearon siete por cero a las Estrellas Orientales la noche del viernes 5 de diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Finalizada la jornada de este viernes, la tabla de posiciones no experimentó variaciones significativas, salvo que los Leones del Escogido se hundieron un poco más en la última plaza y los Toros del Este dieron un ligero paso hacia el primer lugar que ocupan las Águilas Cibaeñas, pero todavía lejos de una amenaza seria en esta pelota invernal dominicana.

Ronny Mauricio disparó jonrón en su debut, Albert Abreu por fin ganó su primer partido de la temporada y los Tigres del Licey se repusieron de una derrota del juego anterior al vencer cinco carreras por tres a los Leones del Escogido, que caen por tercera ocasión consecutiva.

Resultados de la jornada Equipo C H E Licey 5 10 1

La serie particular entre ambos conjuntos se iguala 4-4 entre estos dos conjuntos capitalinos.

Los Tigres (15-19) se encuentran con igual marca que los Gigantes del Cibao, que también ganaron esta noche al vencer a las Águilas Cibaeñas en San Francisco de Macorís.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Águilas 25 9 .735 - 5-5 13-3 12-6

Abreu (1-4) tiró seis entradas completas de cinco hits y solo una carrera para ganar su primer juego de la campaña.

Toros 7-0 Estrellas

Los jugadores de los Toros se sacaron de la cabeza una dolorosa derrota en la previa de lo local y fueron á San Pedro de Macorís a enviar un mensaje contundente de hasta llegan sus aspiraciones.

El derecho importado Aaron Brooks lanzó hasta el séptimo capítulo, Bryan de la Cruz despachó cuadrangular con las bases llenas para encabezar la victoria por la vía blanqueada de los taurinos por 7-0 ante las Estrellas Orientales.

Jeimer Candelario la sacó del parque y el novato Allan Castro dio un par de dobles que remolcaron las dos primeras vueltas bovinas. El prospecto ha conectado hits múltiples en sus cuatro partidos desde que debutó.

Con el triunfo, los Toros (19-16) se mantienen en el segundo lugar del standing, e igualan 4-4 la serie de la caña, ante las Estrellas, que colocan su foja en 16-20. El triunfo permite que los Toros saquen ventaja de tres juegos y medio a los verdes en el segundo puesto.

Gigantes 7-3 Águilas

El bateador emergente Hanser Alberto disparó un sencillo de dos carreras para coronar un rally de cuatro anotaciones en ruta a un triunfo de los Gigantes del Cibao (15-19) 7-3 sobre las Águilas Cibaeñas (25-9), la noche del viernes en el Estadio Julián javier.

Con ventaja 3-2 en la parte de abajo de la séptima entrada, el conjunto nordestano fabricó un rally de cuatro carreras para poner el encuentro fuera del alcance de los líderes de la tabla. Alberto entró de emergente y conectó hit empujador de dos carreras.

Alberto Pacheco (1-1, 0.00 ERA) ganó el juego, con una labor desde el bullpen de una entrada en la que no permitió libertades y ponchó a un bateador.

La derrota recayó sobre el abridor de las Águilas, Jorge Tavárez (2-1, 1.69 ERA) que trabajó 4.2 entradas, le conectaron siete hits y le anotaron tres carreras, dos de ellas sucias, no otorgó bases y ponchó a seis bateadores.