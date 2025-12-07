Gigantes y Licey remontan para apuntalar candidaturas en la salvaje lucha por llegar a playoffs

Ronny Mauricio festeja su batazo que definió el encuentro en favor de los bengaleses sobre los escarlatas. ( FUENTE EXTERNA )

El Licey capitalizó otro derrumbe del relevo del Escogido y consiguió el domingo una victoria que lo llevó a la zona de round robin cuando el torneo entra a sus últimas dos semanas de fase regular y la parte baja de las clasificaciones tiene a cuatro equipos en un escenario salvaje.

Fue una jornada donde los Gigantes dieron otra muestra de resiliencia en San Pedro de Macorís para defender la tercera posición con su cuarto triunfo al hilo y en la que las Águilas repitieron el libreto con blanqueada a los Toros en Santiago.

Tras la fecha, las cuyayas (26-10) se alejaron más en la cima, los bovinos (20-17) vieron acercárseles a los cacaotaleros (17-19) a dos partidos y medio, mientras que los Tigres (16-20) sacaron de la zona de la clasificación a las Estrellas (16-22) y los melenudos (15-22) vieron alejarse en el sótano.

El torneo Juan Marichal recesa este lunes, pero deja las puertas abiertas para un cierre de pronósticos reservados.

Un épico triunfo azul

Una semana después de que Jimmy Cordero estropeara una ventaja 5-1 en el noveno ante los Toros que rebosó la gota de la gerencia para el despido del dirigente Alex Cintrón, su sustituto, Ramón Santiago, apostó por entregarle la pelota al mismo cerrador, delante 4-2, y este volvió a fallar.

Cordero toleró hits en fila a David Hensley, Mel Rojas Jr., y Cal Stevenson para acercar a la mínima, y Emilio Bonifacio, corriendo de emergente, anotó con un toque de Michael de la Cruz para igualar las acciones.

En el décimo, los escarlatas anotaron una, pero dejaron el escenario abierto para Ronny Mauricio, que iba de 4-0 y con un out, encontró al corredor fantasma en la antesala y bateó un cuadrangular por el prado derecho que permitió a los azules dejar en el terreno a su eterno rival con un triunfo 6-5.

Sócrates Brito adelantó a los rojos que imparable en el primero frente a Radhamés Liz. Pero Gustavo Núñez y Cristhian Adames cambiaron la pizarra con sencillos productores en el tercero ante Travis Lakins. Los melenudos retomaron el control con tres en el cuarto al combinar boletos a Brito con doble de Junior Lake, passed ball de Francisco Mejía, batazo de dos bases de Franchy Cordero e imparable de José Marmolejos.

Remontada en SPM

En el Tetelo Vargas, los potros hicieron un ramillete de tres vueltas en el octavo cuando perdían 6-4 para tomar la delantera, cedieron el empate en el noveno, pero se repusieron en el décimo gracias a dos lanzamientos salvajes de Patrick Weigel y Reymín Guduán hizo el cero para asegurar el triunfo 8-7.

Nomar Mazara disparó su primer cuadrangular en el circuito desde 2022, Deyvison de los Santos mantuvo su bate ardiendo con otros dos imparables y remolcó dos vueltas y Johan Rojas conectó dos inatrapables para comandar la ofensiva nordestana.

Cruzaron la barrera

Las Águilas alcanzaron una victoria que les asegura jugar sobre .500, un umbral que ha sellado la clasificación en cada uno de los torneos disputados con round robin desde 1986-87.

Cuatro lanzadores de las Águilas se combinaron para blanquear 2-0 a los Toros, limitando la artillería taurina a un solo hit, mientras que Corey Joyce conectó el cuadrangular decisivo, en el Estadio Cibao.

El abridor Drew Parrish lanzó las primeras 5.0 entradas y tres relevistas completaron el resto del camino, en choque de dos horas y 36 minutos, en el que los aguiluchos poncharon a 10 bateadores.

El zurdo Parrish enfrentó a 18 bateadores, permitió un solo hit, otorgó dos boletos y ponchó a cuatro. Luego desfilaron por el montículo Jean Carlos Henríquez (6), Jonathan Hernández (8) y Burch Smith (9).