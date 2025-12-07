Video| Carlos Peña: "Sabemos que el equipo tiene el potencial y mucho más por dar"

Carlos Peña compartió novedades sobre el equipo, destacando el objetivo de clasificar y alcanzar sus metas, previo al enfrentamiento de los Leones del Escogido ante los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Informó sobre la baja de Jason Domínguez, quien no regresará al equipo. Yamaico Navarro se recupera de una gripe, y la expectativa es que esté listo para el martes.

En cuanto a las incorporaciones, Yainer Díaz se unirá al equipo la próxima semana, al igual que un lanzador abridor importado. Peña expresó entusiasmo por estos movimientos y por la victoria que obtuvieron ante los Leones del Escogido el sábado en la noche.

La situación de Johnny Cueto

Sobre Johnny Cueto, mencionó que se está preparando y que es un profesional que no lanzará hasta sentirse listo, fortaleciéndose tras una ausencia por enfermedad.

También se refirió a Víctor Robles y José Ramírez, indicando que se mantienen conversaciones con ellos, aunque el enfoque principal está en los jugadores actuales en plantel.

Peña enfatizó la importancia de la victoria reciente como una chispa para seguir avanzando y jugando al máximo. Subrayó que el equipo no deja de trabajar para traer a todos los jugadores y que Yainer, quien se ha estado preparando, está ansioso por integrarse.

Respecto a José Ramírez, Peña confirmó que es una superestrella y que existe una "posibilidad verdadera" de que se integre, con conversaciones en curso.

Reconoció que el pitcheo abridor ha sido un desafío para todos los equipos en la liga, pero confía en el relevo y en la estrategia de usar un "opener" para resolver el reto. Mencionó que otro abridor está en camino.

Finalmente, Peña resaltó la mentalidad del equipo de enfocarse en el presente y ganar cada momento, con una "sensación de urgencia" que los impulsa.

Aclaró que, aunque si esperan a jugadores de nivel de estelares en Grandes Ligas como Ramírez y Caminero, el equipo se concentra en los jugadores que tienen actualmente para levantarse y hacer su trabajo.