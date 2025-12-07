Video | Drew Parrish domina a los Toros en el Estadio Cibao

Drew Parrish logró su segundo triunfo en la pelota invernal dominicana al vencer a los Toros del Este en el Estadio Cibao este domingo 7 de diciembre. ( FUENTE EXTERNA )

El zurdo importado Drew Parrish dominó los bates de los Toros del Este durante cinco entradas y el pitcheo de las Águilas Cibaeñas le propinó una blanqueada al conjunto taurino.

Parrish (2-1, 3.18 ERA) ganó el encuentro al trabajar cinco entradas en las que solo permitió un imparable, no otorgó bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores, la derrota recayó sobre el también importado Aaron Leasher (1-1, 1,42 ERA) que trabajó 4.2 entradas en las que permitió cuatro hits y una carrera limpia, otorgó dos bases y ponchó a tres.

El importado Corey Joyce abrió el marcador en la quinta entrada con un cuadrangular solitario para colocar el marcador 1-0 y la segunda vuelta cibaeña legó en el séptimo capítulo con el primer triple en la temporada para el jardinero Leody Taveras, que empujó a Joyce.

El relevo aguilucho compuesto por Jean Henríquez (7), Jean Henríquez (8) y Burch Smith que trabajó la novena entrada con dos ponches, se anotó su tercer salvamento del año.

Los más destacados

Por los Águilas, Leody Taveras 3-1 H3 1 CE; Corey Joyce 2-1 H4 2 CA 1 CE y Aderlin Rodríguez 3-3.

Por las Toros, Jeimer Candelario 2-1 H2.

Próximos partidos

El lunes es día libre en el béisbol invernal dominicano y la actividad se reanuda el martes 9 con tres partidos.

Los Leones del Escogido estarán de visita en el Estadio Quisqueya para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de 7:30 de la noche.

estarán de visita en el para enfrentar a los a partir de 7:30 de la noche. Los Gigantes del Cibao enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao a partir de las 7:30 de la noche.

enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el a partir de las 7:30 de la noche. Las Estrellas Orientales viajan a La Romana para enfrentar a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.