Video | Gigantes logran cuarta victoria seguida y se afianzan en tercer lugar

Un lanzamiento descontrolado del relevista Patrick Weigel permitió que Luis García Jr. anotara la carrera decisiva en la décima entrada, dando a los Gigantes del Cibao una victoria 8-7 sobre las Estrellas Orientales este domingo, en la continuación del torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol.

El triunfo marcó la cuarta victoria consecutiva de los Gigantes, que se adueñaron en solitario del tercer lugar de la tabla, colocándose a tres juegos del segundo puesto que ocupan los Toros del Este.

La serie particular ante las Estrellas quedó 5-4 a favor del conjunto cibaeño, asegurando al menos un empate. El último choque entre ambos equipos será el 19 de diciembre en San Pedro de Macorís.

En la ofensiva ganadora, Deyvison de los Santos conectó jonrón y remolcó dos carreras, mientras Nomar Mazara aportó un cuadrangular solitario ante Esmil Rogers.

Anderson Pilar (G,2-2) logró el triunfo al permitir un hit, una carrera limpia y otorgó una base por bolas ante cinco bateadores. Reymin Guduán (1) logró el salvamento al retirar a los dos bateadores que enfrentó en la décima entrada.

La derrota recayó sobre el cerrador verde, Patrick Weigel (P,1-2) que trabajó 2.2 entradas, permitió un hit con una carrera sucia y ponchó a tres.

Abridores sin decisión

Por las Estrellas, Esmil Rogers (6.67) trabajó cuatro entradas en las que permitió tres hits con tres careras limpias, ponchó a dos y permitió dos cuadrangulares ante 16 bateadores.

Por los Gigantes, Shane Green (2.65) solo pudo sacar dos outs en la primera entrada, permitió un hit, dos carreras limpias, otorgó cuatro boletos y ponchó a uno.

Los más destacados

Por los Gigantes, Kelvin Gutiérrez 5-2 H2 1 CA 1 CE; Nomar Mazara 2-1 H4 1 CA 1 CE y Deyvison de los Santos 4-1 H4 2 CA 2 CE.

Por las Estrellas; Raimel Tapia 4-1 H2 2 CA; José Tena de 3-1 1 CA y Miguel Sanó 4-1 1 CE.

Tabla de posiciones

Luego de la jornada dominical las Águilas Cibaeñas (26-10) siguen el primer lugar por 34 días seguidos, siguen detrás Toros del Este (20-17 a 6.5 juegos); Gigantes del Cibao (17-19 a 9.0); Tigres del Licey (16-20 a 10.5); Estrellas Orientales (16-22 a 11) y los Leones del Escogido (15-22 a 11.5)

Próximos partidos

El lunes es día libre en el béisbol invernal dominicano y la actividad se reanuda el martes 9 con tres partidos.

Los Leones del Escogido estarán de visita en el Estadio Quisqueya para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de 7:30 de la noche .

estarán de visita en el Estadio Quisqueya para enfrentar a los a partir de . Los Gigantes del Cibao enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao a partir de las 7:30 de la noche .

enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el a partir de las . Las Estrellas Orientales viajan a La Romana para enfrentar a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.