Video | Ronny Mauricio conecta cuadrangular y deja tendidos a los Leones del Escogido

Ronny Mauricio conectó su segundo cuadrangular de la temporada para dejar en el terreno a los Leones del Escogido en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el domingo 7 de diciembre 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Ronny Mauricio conectó cuadrangular de dos carreras en la décima entrada para que los Tigres del Licey (16-20) dejaran en el terreno a los Leones del Escogido (15-22) en el enfrentamiento dominical entre los eternos rivales de la pelota invernal dominicana que terminó 6-5.

Mauricio (5-1 H4 1 CA 2 CE) había fallado sus primeras cuatro oportunidades al bate, hasta que conectó la pelota fuera del parque entre los jardines derecho y el central ante los pitcheos de Iván Armstrong (0-2, 1.54 ERA) que cargó con la derrota, en una labor de un tercio de entrada en la que permitió un hit y una carrera limpia.

El triunfo correspondió a Jean Carlos Mejía (2-1, 0.46 ERA) que trabajó dos entradas en las que permitió un hit y una carrera sucia, otorgó una base por bolas y ponchó a un bateador.

Los más destacados

Por los Leones, Sócrates Brito 3-2 1 CA 1 CE; Franchy Cordero 4-2 1 CA 1 CE y José Marmolejos 3-1 1 CE.

Por los Tigres, Gustavo Núñez 5-1 2 CA 1 CE; David Hensley 4-2 1 CE y Cal Stevenson 4-2 1 CE

Próximos partidos

El lunes es día libre en el béisbol invernal dominicano y la actividad se reanuda el martes 9 con tres partidos.

Los Leones del Escogido estarán de visita en el Estadio Quisqueya para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de 7:30 de la noche .

estarán de visita en el para enfrentar a los a partir de . Los Gigantes del Cibao enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao a partir de las 7:30 de la noche .

enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el a partir de las . Las Estrellas Orientales viajan a La Romana para enfrentar a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.