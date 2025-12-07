Video | Ronny Mauricio conecta cuadrangular y deja tendidos a los Leones del Escogido
El conjunto azul vino de atrás para empatar el partido en la novena
Ronny Mauricio conectó cuadrangular de dos carreras en la décima entrada para que los Tigres del Licey (16-20) dejaran en el terreno a los Leones del Escogido (15-22) en el enfrentamiento dominical entre los eternos rivales de la pelota invernal dominicana que terminó 6-5.
Mauricio (5-1 H4 1 CA 2 CE) había fallado sus primeras cuatro oportunidades al bate, hasta que conectó la pelota fuera del parque entre los jardines derecho y el central ante los pitcheos de Iván Armstrong (0-2, 1.54 ERA) que cargó con la derrota, en una labor de un tercio de entrada en la que permitió un hit y una carrera limpia.
El triunfo correspondió a Jean Carlos Mejía (2-1, 0.46 ERA) que trabajó dos entradas en las que permitió un hit y una carrera sucia, otorgó una base por bolas y ponchó a un bateador.
Los más destacados
Por los Leones, Sócrates Brito 3-2 1 CA 1 CE; Franchy Cordero 4-2 1 CA 1 CE y José Marmolejos 3-1 1 CE.
Por los Tigres, Gustavo Núñez 5-1 2 CA 1 CE; David Hensley 4-2 1 CE y Cal Stevenson 4-2 1 CE
Próximos partidos
El lunes es día libre en el béisbol invernal dominicano y la actividad se reanuda el martes 9 con tres partidos.
- Los Leones del Escogido estarán de visita en el Estadio Quisqueya para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de 7:30 de la noche.
- Los Gigantes del Cibao enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao a partir de las 7:30 de la noche.
- Las Estrellas Orientales viajan a La Romana para enfrentar a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.