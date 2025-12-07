Devin Williams llega a los Mets con la puerta abierta al noveno inning

Después de firmar por tres años y 51 millones de dólares con los New York Mets, el derecho Devin Williams se declara listo para asumir «cualquier rol» en el bullpen durante la temporada 2026.

Williams —famoso por su cambio de velocidad y ahora incorporando un cutter y un “gyro slider” a su repertorio— podría entrar al noveno episodio como cerrador, aunque otra posibilidad es que llegue como preparador si el boricua Edwin Díaz firma como agente libre para regresar al equipo.

Lo interesante: Williams no ve su rutina alterada por el rol. En sus propias palabras, lo clave es «estar mental y físicamente preparado» cuando le toque lanzar, ya sea en la octava, novena —o antes.

Su carrera en MLB

En sus siete temporadas en Grandes Ligas suma récord de 31-16, efectividad de 2.45, 86 salvamentos, 465 ponches y 137 bases por bolas.

Con su llegada, los Mets buscan reforzar un bullpen en plena reconstrucción. Williams se une a un grupo de relevistas que incluye zurdos como Brooks Raley, A.J. Minter y Richard Lovelady, además del derecho Huascar Brazobán. Ninguno de ellos completó la temporada 2025 con la escuadra.