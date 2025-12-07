Jeff Kent elegido al Salón de la Fama del Béisbol por el Comité de la Era Contemporánea

Jeff Kent es el líder histórico en cuadrangulares entre los segunda base con 351. ( FUENTE EXTERNA )

El segunda base Jeff Kent, recordado por su etapa con los San Francisco Giants, fue seleccionado este lunes al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo.

Es la primera vez que su nombre aparece en esta boleta especial y su ceremonia de inducción tendrá lugar el 26 de julio, junto con la clase del próximo año, en Cooperstown, Nueva York.

Con su elección, Kent se convierte en el jugador número 62 con pasado en la franquicia de los Giants que logra un puesto en el recinto de los inmortales.

Si finalmente opta por entrar con la gorra de San Francisco, sería apenas el sexto en hacerlo como miembro de los Giants desde que el club se mudó a esa ciudad, uniéndose a Orlando Cepeda, Willie Mays, Juan Marichal, Willie McCovey y Gaylord Perry.

En la historia total del equipo, sería el vigésimo octavo jugador o dirigente en representar a la organización en Cooperstown.

Kent superó a su excompañero de los Giants, Barry Bonds, para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional (MVP) en el año 2000. Además, obtuvo cuatro Bates de Plata y fue seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas.

El comité le otorgó a Kent 14 de los 16 votos posibles para asegurar su elección. Carlos Delgado recibió nueve sufragios, mientras que Don Mattingly y Dale Murphy obtuvieron seis cada uno.

Por su parte, Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela recibieron menos de cinco votos. Según las nuevas reglas del Comité de la Era, vigentes desde esta elección, esos candidatos no podrán volver a aparecer en una boleta del comité hasta 2032.

Si en ese entonces obtienen nuevamente menos de cinco votos, quedarán excluidos de futuras consideraciones.

Reacciones de la organización

"En nombre de los San Francisco Giants, felicitamos con orgullo a Jeff Kent por su ingreso al Salón de la Fama", expresó Larry Baer, presidente y director ejecutivo del club. "Su competitividad implacable, su poder al bate y los momentos inolvidables que nos regaló dejaron una huella indeleble en esta franquicia y en el juego. Celebramos un honor largamente esperado y agradecemos que su legado perdure para siempre en Cooperstown".

El presidente de operaciones de béisbol, Buster Posey, también celebró la noticia: "Jeff se ganó este reconocimiento. Su fuego competitivo, liderazgo y productividad sostuvieron a muchos de nuestros mejores equipos. Su nombre queda firmemente grabado en la historia de la franquicia y nos enorgullece verlo recibir este homenaje entre los más grandes".

Una carrera histórica desde la intermedia

Considerado uno de los mejores bateadores entre los intermedistas de su generación, Kent compiló 377 cuadrangulares, la mayor cifra para un segunda base primario en la historia de la Liga Americana y Nacional.

Además, sus 1,518 carreras impulsadas son la tercera mayor cantidad para un jugador de su posición, solo superado por dos leyendas del Salón de la Fama: Nap Lajoie (1,599) y Rogers Hornsby (1,584).

También dejó números élite como su .500 de slugging, el segundo más alto registrado por un intermedista, y 2,298 juegos disputados, cifra que lo coloca entre los once primeros de todos los tiempos.

Su esplendor con los Giants

Aunque jugó 17 temporadas en Grandes Ligas, su pico de rendimiento coincidió con su estadía en San Francisco entre 1997 y 2002. En ese lapso sumó 31.6 de su total de 55.4 bWAR, bateó para .297/.368/.535 (.903 OPS) y acumuló 247 dobles, 22 triples, 175 jonrones y 689 remolcadas en 900 partidos.

Con los Giants fue elegido tres veces al Juego de Estrellas (1999-2001) y ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2000, campaña en la que bateó .334 con 41 dobles, 33 jonrones, 125 impulsadas y un OPS de 1.021. También obtuvo tres de sus cuatro Bates de Plata con la organización.

En postemporada brilló igualmente: promedió .290, conectó cinco cuadrangulares y remolcó 11 carreras en 24 juegos, ayudando a San Francisco a clasificar tres veces a los playoffs (1997, 2000 y 2002).