Ketel Marte despierta gran interés en el mercado a pesar de la resistencia de Arizona

El nombre de Ketel Marte vuelve a estar en el centro de las conversaciones del mercado de Grandes Ligas. De acuerdo con un reporte de USA Today, los Medias Rojas de Boston, Rays de Tampa Bay y Tigres de Detroit han preguntado a los Diamondbacks de Arizona por la disponibilidad del intermedista dominicano, uno de los bateadores más completos y consistentes del béisbol actual.

El interés no es nuevo.

Informes previos apuntaban a que, al menos, siete organizaciones habían mostrado curiosidad respecto a un posible movimiento por Marte, entre ellas los Filis y los Azulejos. Sin embargo, en Arizona insisten en que un canje no es inminente. El gerente general Mike Hazen ha reiterado que la salida del quisqueyano es "mayormente improbable".

Un talento de élite

Marte, de 32 años, viene de ser finalista al Jugador Más Valioso en 2025 y suma tres convocatorias al Juego de Estrellas.

Su desempeño ofensivo ha sido de élite: en las últimas tres campañas registra una línea de .283/.368/.519 con un wRC+ de 140 y 15.3 fWAR, cifras que lo sitúan entre los mejores jugadores de posición de todo el sistema. Su 145 wRC+ en 2025 fue el más alto entre todos los infielders.

Además, su aporte defensivo sigue siendo sólido. En segunda base acumula +10 Outs Above Average en las últimas tres temporadas, lo que lo convierte en un pelotero completo en ambos lados del juego.

Entonces, ¿por qué Arizona escucharía ofertas?

Los Diamondbacks atraviesan una reestructuración forzada.

Tras dos años sin avanzar a la postemporada y con una nómina histórica que no parece sostenible, la gerencia analiza distintos escenarios. Marte tiene US$101 millones garantizados por los próximos cinco años, un compromiso que condiciona la flexibilidad financiera de una organización que debe asegurar el futuro de figuras como Corbin Carroll y Corbin Burnes.

La rotación es otro frente de urgencia. Burnes estará fuera la mayor parte de 2026 tras su cirugía Tommy John; Zac Gallen salió a la agencia libre y Merrill Kelly fue cambiado a los Rangers. Un canje por Marte podría devolver a Arizona una cosecha significativa de brazos jóvenes, algo que el club no puede descartar.

Tres pretendientes con motivaciones distintas

Boston, ahora propietario de una rotación profunda con adiciones como Sonny Gray y Johan Oviedo, dispone de brazos excedentes —Connelly Early, Payton Tolle, Kyle Harrison— que podrían encajar en lo que Arizona busca. Y ante la necesidad de sumar bates sin sobrepasar sus límites financieros, Marte encaja como solución inmediata.

Los Rays aparecen como el candidato más sorpresivo, dados sus habituales límites presupuestarios. Reemplazar a Brandon Lowe por Marte apenas incrementaría en US$4 millones el gasto de 2026, pero la gran interrogante es el precio en talento joven a entregar.

Nombres como Shane Baz o Ryan Pepiot serían atractivos para Arizona, aunque clave en los planes de Tampa Bay.

En Detroit, donde se anticipa urgencia por competir antes de la posible despedida de Tarik Skubal, Marte encajaría como pieza de impacto.

Aunque Gleyber Torres volverá en 2026 tras aceptar la oferta calificada, el club ha demostrado flexibilidad para reubicar jugadores. Además, Marte ha tenido experiencia en el jardín central, lo que amplía las opciones estratégicas.

Por ahora, nada garantiza que los Diamondbacks moverán a uno de los pilares de su proyecto. Pero el simple hecho de que media liga esté tocando la puerta confirma algo: Ketel Marte es uno de los activos más valiosos del béisbol actual, y su nombre seguirá marcando la pauta de la temporada baja.