Pete Rose fue investigado por apuestas desde 1988, revelan documentos del FBI

Recientes archivos desclasificados del Federal Bureau of Investigation (FBI) muestran que la investigación de Major League Baseball (MLB) contra Pete Rose por apuestas no comenzó en 1989, como hasta ahora se creía, sino ya en 1988.

Según esos documentos, la MLB contaba con indicios de que Rose apostaba en partidos de Grandes Ligas y acumulaba deudas por cientos de miles de dólares.

No obstante, la investigación fue suspendida por orden de autoridades federales —que en ese momento indagaban las finanzas de Rose— mediante un memorando fechado el 13 de abril de 1988. El motivo: evitar interferencias con la pesquisa oficial.

Según los archivos, un representante de la MLB —identificado por una fuente de ESPN como un exagente del FBI llamado Joe Daly— habló con el FBI el 12 de abril de 1988. En esa conversación, Daly estimó que Rose debía entre 300,000 y 400,000 dólares en deudas relacionadas con apuestas.

Para ese entonces, la acusación en su contra estaba basada en apenas "una persona" que afirmaba tener información sobre las apuestas.

El giro formal: el Dowd Report y la sanción definitiva

Meses después —ya en febrero de 1989— la MLB contrató al exfiscal federal John M. Dowd para retomar la investigación bajo un marco más formal.

El resultado fue el famoso Dowd Report, un documento de más de 200 páginas con pruebas que incluían registros bancarios y telefónicos, declaraciones de testigos y presuntas evidencias de apuestas en varios juegos.

Ese informe concluyó que Rose apostó en partidos de la MLB —incluso cuando era mánager de su propio equipo, los Cincinnati Reds—, lo cual violaba las reglas fundamentales de integridad deportiva.

El 24 de agosto de 1989, Rose aceptó colocarse en la lista de "inelegibles permanentes", lo que equivalía a una sanción de por vida. A cambio, la MLB acordó que no haría una declaración formal sobre su culpabilidad.

En ese momento, su carrera como mánager terminó abruptamente —fue reemplazado como dirigente de los Reds— y su reclamo ante tribunales no prosperó.

Un expediente manchado, una reputación rota... y décadas de polémica

El escándalo de Rose se convirtió en uno de los capítulos más controversiales en la historia del béisbol. A pesar de su condición como el líder histórico en hits, partidos jugados, turnos al bate y otras marcas incontestables, su reputación quedó irremediablemente manchada.

Durante años se debatió su posible reingreso, su rehabilitación y su elegibilidad al Baseball Hall of Fame (Salón de la Fama de Cooperstown). Pero cada intento fue rechazado, en gran parte porque seguía haciendo apuestas —aunque legalmente—, lo que la MLB consideraba una señal de riesgo persistente para la integridad del juego.

Incluso uno de los principales responsables de la investigación original, John Dowd, llegó a decir públicamente que permitir su regreso sería un error que podría sentar precedentes peligrosos.

El desenlace reciente: post mortem y debates abiertos

La historia dio un giro inesperado en 2025.

Tras la muerte de Rose en septiembre de 2024, el comisionado actual de la MLB, Rob Manfred, anunció que la prohibición de por vida dejaría de aplicarse automáticamente a quienes ya hubieran fallecido. Con ello, Rose —junto a otros jugadores sancionados— fue retirado de la lista de inelegibles permanentes.

Eso lo vuelve formalmente elegible para su inclusión futura en el Salón de la Fama.

Pero este nuevo capítulo abre viejas heridas: muchos puristas del béisbol consideran que su reinstauración —aunque post mortem— representa una traición al espíritu de las sanciones originales, y que la decisión pone en jaque la credibilidad del deporte. Otros, en cambio, argumentan que su legado como jugador merece al menos ser debatido nuevamente.

¿Por qué importa hoy? Integridad, legado e historia de un deporte

Integridad del juego : Las reglas de la MLB históricamente han considerado las apuestas en juegos como la peor ofensa. Que esos casos puedan "revisarse" tras la muerte cambia el mensaje sobre el riesgo real de corrupción.

Legado vs. moralidad : Rose no solo fue una superestrella con récords difíciles de igualar —sus logros como jugador colocan un dilema: ¿valoramos su talento independientemente de sus faltas?

Precedente : La reinstauración post mortem para Rose y otros sancionados sienta un precedente : abre la posibilidad de que otros casos polémicos sean reexaminados con nuevos ojos.

Memoria e historia: Desde 1989 a la fecha, la narrativa sobre Rose cambió varias veces —y con estos documentos, el debate sobre lo que se sabía en cada momento se reaviva.