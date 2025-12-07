Seattle recibe al relevista dominicano José A. Ferrer en intercambio con Washington

El bullpen de los Mariners recibe nuevo impulso con la adquisición de José Ferrer, canjeado este sábado desde los Nationals a cambio del receptor prospecto Harry Ford y el lanzador de ligas menores Isaac Lyon.

Ferrer —de 25 años— llega tras su mejor temporada en Grandes Ligas: 11 salvamentos y 72 apariciones con Washington.

Sus números: efectividad de 4.48, 71 ponches y una recta que promedió 97.7 mph, además de un alto porcentaje de roletazos.

Para Seattle, el zurdo representa el complemento que buscaban detrás del veterano brazo de relevo zurdo Gabe Speier, y le da mayor profundidad al bullpen.

Un gran prospecto

Por su parte, los Nationals obtienen a Ford —uno de los principales prospectos de receptor en el sistema— y a Lyon, un derecho joven con control sobre su contrato, lo que refleja su apuesta al futuro tras una temporada por debajo de lo esperado.