×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Seattle recibe al relevista dominicano José A. Ferrer en intercambio con Washington

Los Nacionales reciben un gran prospecto de la receptoría

    Expandir imagen
    Seattle recibe al relevista dominicano José A. Ferrer en intercambio con Washington
    José A. Ferrer (FUENTE EXTERNA)

    El bullpen de los Mariners recibe nuevo impulso con la adquisición de José Ferrer, canjeado este sábado desde los Nationals a cambio del receptor prospecto Harry Ford y el lanzador de ligas menores Isaac Lyon.

    Ferrer —de 25 años— llega tras su mejor temporada en Grandes Ligas: 11 salvamentos y 72 apariciones con Washington.

    • Sus números: efectividad de 4.48, 71 ponches y una recta que promedió 97.7 mph, además de un alto porcentaje de roletazos.

    Para Seattle, el zurdo representa el complemento que buscaban detrás del veterano brazo de relevo zurdo Gabe Speier, y le da mayor profundidad al bullpen.

    RELACIONADAS

    Un gran prospecto

    Por su parte, los Nationals obtienen a Ford —uno de los principales prospectos de receptor en el sistema— y a Lyon, un derecho joven con control sobre su contrato, lo que refleja su apuesta al futuro tras una temporada por debajo de lo esperado.

     
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.