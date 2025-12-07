Tom Hicks, ex dueño de los Rangers y los Stars, falleció a los 79 años

El empresario texano Tom Hicks, quien fuera propietario de las franquicias Texas Rangers (MLB) y Dallas Stars (NHL), murió el sábado en Dallas a los 79 años, informó su portavoz. Estaba rodeado de su familia al momento de su fallecimiento.

Durante su gestión, los Stars conquistaron la Stanley Cup en 1999, mientras que los Rangers lograron tres títulos de división en la Liga Americana y alcanzaron una Serie Mundial.

Era dueño en la Premier League

Hicks también adquirió en 2007 el 50 % del club inglés Liverpool FC, reforzando su perfil como uno de los magnates más influyentes del deporte.

Más allá del deporte, Hicks fue pionero en el mundo del capital privado: cofundó la firma Hicks, Muse, Tate & Furst y otras empresas de inversión, transformando el panorama financiero en Estados Unidos.

La noticia generó múltiples homenajes.

Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, lo despidió como amigo cercano, socio y "campeón del deporte".

Le sobreviven su esposa, Cinda Cree Hicks, sus seis hijos y varios nietos, quienes en un comunicado señalaron que, entre todos sus logros, su papel más importante siempre fue el de "padre".