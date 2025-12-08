¡Es oficial! El equipo de RD jugará dos partidos ante Detroit en el Quisqueya previo al Clásico

Omar Minaya, Juan Núñez Nepomuceno, Albert Pujols, Kelvin Cruz y Nelson Cruz en la rueda de prensa del anuncio de los partidos de fogueo de la República Dominicana ante los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que durante años parecía un sueño imposible se hará realidad en marzo del año próximo: las mayores estrellas del talento dominicano en Grandes Ligas -desde Juan Soto y Fernando Tatis Jr. hasta Vladimir Guerrero Jr. y Julio Rodríguez, pasando por José Ramírez y Manny Machado- compartirán uniforme, dugout y bandera frente a su fanaticada.

Será la primera vez que el equipo nacional juegue en suelo patrio un partido de preparación previo al Clásico Mundial y será ante un conjunto de MLB.

Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, hizo el anuncio oficial en el marco de las Reuniones de Invierno que se celebran en Orlando, Florida.

Los partidos ante los Tigres de Detroit serán en el Estadio Quisqueya Juan Marichal los días 3 y 4 de marzo de 2026. Será el punto de encuentro del grupo previo a su debut el 6 de marzo en el LoanDepot Park de Miami frente a su similar de Nicaragua.

En el acto estuvo presente una comitiva de alto nivel encabezada por Kelvin Cruz, ministro de Deportes, Junior Noboa, comisionado de béisbol, y Juan Núñez, presidente de la Fedobe. También estuvieron el dirigente Albert Pujols y el gerente general Nelson Cruz.

Caminero será parte

Según un reporte de la cadena Fox en sus cuentas de X e Instagram, Pujols anunció que contará con la presencia del joven antesalista de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, como parte del roster que competirá en la sexta edición del Clásico.

Caminero viene de jugar su primera campaña completa en el Big Show en la que despachó 45 cuadrangulares. Pujols no especificó en qué posición se plantea utilizar a Caminero, un antesalista natural, pero esa plaza tiene en José Ramírez y Manny Machado a dos grandes candidatos.

MLB hará donación

La Cruz Roja Dominicana recibirá una donación por parte de MLB procedente de los ingresos generados por la serie de dos partidos, que se realizará en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, el pasado 8 de abril.

"La tragedia en la República Dominicana cobró la vida de más de 200 personas y afectó a innumerables más, incluyendo a muchos miembros de la familia del béisbol", declaró Manfred.

"Disputar estos dos partidos nos brinda la oportunidad de honrar la memoria de quienes perdieron la vida trágicamente el pasado abril y recaudar fondos para la Cruz Roja Dominicana en su nombre", agregó.

Detroit regresa a RD

Los Tigres visitarán la República Dominicana por segunda vez en los últimos seis años, como parte de su entrenamiento primaveral para la campaña 2026 de las Mayores, que está programada para arrancar en la noche del 25 de marzo con el partido entre los Yanquis y Gigantes en el Oracle Park.

En la primavera de 2020, previo a la pandemia del COVID-19, el conjunto de Detroit disputó un partido ante los Mellizos en el escenario capitalino.

"Todos los que formamos parte de los Tigres nos sentimos honrados de competir contra la Selección Nacional de la República Dominicana en su propia casa", expresó Scott Harris, presidente de operaciones de béisbol del club en la actividad.