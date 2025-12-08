El equipo dominicano jugará contra los Tigres de Detroit en el Quisqueya previo al Clásico Mundial

La República Dominicana jugará dos partidos de exhibición contra el equipo de los Tigres de Detroit. ( FUENTE EXTERNA )

La novena dominicana que disputará el Clásico Mundial de Béisbol sostendrá dos partidos de fogueos ante los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal los días 3 y 4 de marzo de 2026.

La información la confirmó Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas. Será la primera vez que el conjunto duartiano disputa partidos en su suelo previo al evento que se celebró por primera vez en el 2006.

Los Tigres regresan a suelo patrio

Por segunda vez en seis años, los Tigres viajarán a la República Dominicana para realizar parte de su entrenamiento primaveral. En esta ocasión, estarán enfrentando al equipo dominicano que estará en su proceso de preparación para su participación jugará en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Los encuentros se celebrarán los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en Santo Domingo, el mismo escenario donde los Tigres enfrentaron a los Mellizos en un juego de la Liga de la Toronja en marzo de 2020.

La historia de visitas

Los clubes de MLB tienen una larga historia de visitas a la República Dominicana, que se remonta a un viaje de los Rojos de Cincinnati en 1936, seguido por los viajes realizados por los Dodgers de Brooklyn (1948) y los Piratas de Pittsburgh (1967).

Otros clubes de Grandes Ligas han jugado allí en años recientes, incluidos los Red Sox y Rays en 2024, los Red Sox y Astros en 2000, los Mets y Expos en 1999, los Phillies y Cardinals en 1978 y los Dodgers y Mets en 1977.

Sin embargo, esta será la primera vez que la Selección Nacional de República Dominicana reciba a un equipo de Grandes Ligas.

En memoria a los fallecidos en Jet Set

La serie de dos juegos se disputará en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, el pasado abril. MLB realizará una donación a la Cruz Roja Dominicana como parte del evento.

"La tragedia en la República Dominicana cobró la vida de más de 200 personas y afectó a innumerables más, incluyendo a muchos miembros de la familia del béisbol", declaró el comisionado Rob Manfred en el comunicado anunciando la serie.

"Disputar estos dos partidos nos brinda la oportunidad de honrar la memoria de quienes perdieron la vida trágicamente el pasado abril y recaudar fondos para la Cruz Roja Dominicana en su nombre."

"Todos los que formamos parte de los Tigres nos sentimos honrados de competir contra la Selección Nacional de la República Dominicana en su propia casa", expresó Scott Harris, presidente de operaciones de béisbol del club, en un comunicado.

"Es una oportunidad única y significativa para jugar en un escenario global en memoria de quienes perdieron la vida en una tragedia horrible hace casi un año. Agradecemos a Major League Baseball, al presidente dominicano Luis Abinader, a Nelson Cruz y a todos los involucrados por organizar la serie e invitarnos a formar parte de ella. Esperamos que estos juegos proporcionen alegría y felicidad a la comunidad, mientras recaudamos fondos para la Cruz Roja en apoyo a una causa importante."

El debut dominicano

La Selección Nacional Dominicana comenzará su calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2026 contra Nicaragua en el Grupo D el viernes 6 de marzo en el Loan Depot Park de Miami.

La República Dominicana, que se impuso en el Clásico Mundial de Béisbol 2013 con un récord perfecto de 8-0, es uno de los tres únicos países que han ganado una de las primeras cinco ediciones del torneo mundial, junto con Japón y Estados Unidos.

La República Dominicana ha producido la mayor cantidad de jugadores de las Grandes Ligas en las listas del Día Inaugural fuera de Estados Unidos anualmente desde al menos 1995, cuando comenzaron a publicarse oficialmente estos datos.

Un total de 100 jugadores nacidos en la República Dominicana figuraron en las listas del Día Inaugural de 2025.

Detroit ha tenido éxito recientemente

Los Tigres vienen de clasificar a la postemporada en temporadas consecutivas, gracias en parte al aporte del dominicano Wenceel Pérez, nacido en Azua. El prospecto receptor Thayron Liranzo también es dominicano, nacido y criado en San Francisco de Macorís.

El club ha fortalecido su presencia en el país en materia de firmas internacionales en los últimos años, incluyendo la adquisición del nativo de Santo Domingo Cris Rodríguez, clasificado como el prospecto número 7 de la organización, quien recibió un bono récord para la franquicia de US$3,197,500 como parte de su clase más reciente de fichajes.

Enfrentarán a Panamá

Los Tigres ya tienen programado un juego de exhibición del Clásico Mundial contra Panamá el 4 de marzo en el Joker Marchant Stadium. Sin embargo, esta visita les ofrece una oportunidad de causar impacto tanto dentro como fuera del terreno.