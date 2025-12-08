Albert Pujols y Nelson Cruz se muestran emocionados por los partidos de RD en el Quisqueya

Nelson Cruz (izquierda) al momento de hacer el anuncio de que Albert Pujols toma las riendas del equipo nacional para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. ( FUENTE EXTERNA. )

La selección de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol del 2026 jugará dos partidos de exhibición contra los Tigres de Detroit el próximo 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, y el impacto de la noticia ya empieza a generar todo tipo de reacciones.

Además de los mismos juegos – de por sí históricos, tratándose de la selección y de otra serie de MLB en el país, una costumbre que remonta a 1936 – el evento será dedicado a las víctimas de la tragedia del techo colapsado en el centro nocturno Jet Set el pasado 8 de abril, cuando murieron 236 personas. Entre los fallecieron estuvieron la hermana del gerente general de la selección dominicana, Nelson Cruz, y los exligamayoristas Octavio Dotel y Tony Blanco.

El lunes en el anuncio oficial de la serie durante las Reuniones Invernales, tanto Cruz como el manager de la selección, Albert Pujols, destacaron esa parte de la iniciativa apoyada por el Comisionado de MLB, Rob Manfred, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el Ministro de Deportes de dicho país, Kelvin Cruz, y el Comisionado de Béisbol de la nación, Junior Noboa.

Parte de los fondos recaudados con la serie irá a la Cruz Roja Dominicana, en honor a las víctimas de la tragedia.

"Poder hacer esto juntos significa mucho", dijo Cruz, refiriéndose a Pujols. "Esos dos juegos van a ser especiales. Y por esta causa, más especiales todavía".

Entre Cruz y Pujols, sumaron 767 jonrones en Grandes Ligas e incluso fueron contrincantes en la Serie Mundial del 2011, conquistada por los Cardenales Pujols ante los Rangers de Cruz.

Ahora, ambos son consultores especiales de Major League Baseball, además de pertenecer Cruz a la organización de los Dodgers y Pujols a la de los Angelinos. Juntos, tratarán de llevar la selección dominicana a su segundo título del Clásico Mundial. Parte de ese proceso será en su propio país.

Grandes emociones

"Estoy bien emocionado. Como jugadores, todos soñamos con ir a nuestro país y jugar frente a nuestros fanáticos", dijo Pujols, quien no pudo hacerlo como ligamayorista, pero sí realizó ese sueño al vestir el uniforme de los Leones del Escogido, primero como jugador activo en la temporada del 2021-22 y luego como manager campeón en el 2024-25.

"Primero, porque soy el manager y tengo la oportunidad de dirigir al equipo y espero ganar el Clásico Mundial de Béisbol. Y segundo, devolverle esa alegría a los que perdieron a amigos y familiares".

Efectivamente, se emocionó Pujols cuando empezó a hablar de las víctimas de la tragedia en el Jet Set hace justamente ocho meses, calificando como "un hermano" a Dotel, parte de aquel campeonato con San Luis junto a él en el 2011.

"Es una gran causa", enfatizó Pujols. "Somos bendecidos de ser parte de esto. Va a ser un momento emotivo. Es algo fresco en la mente de la gente en el país".

Otra parte de la iniciativa, por supuesto, es tratar de promover el béisbol. Sea la República Dominicana, México, Puerto Rico, Japón o Inglaterra, MLB ha ido expandiendo sus horizontes en las últimas décadas. Series como ésta en marzo próximo son parte del proceso.

"Es una oportunidad para nosotros devolverle a la República Dominicana, donde contamos con tantos jugadores", dijo Manfred. "Estoy bien emocionado".

La última vez que se vieron juegos de Grandes Ligas en la República Dominicana fue en marzo del 2024, cuando los Medias Rojas y los Rays jugaron dos partidos de pretemporada en el Estadio Quisqueya.

Y en marzo del 2020 – justo antes de que la pandemia del COVID-19 paralizara toda actividad en sentido general – Cruz participó en el "Dominican Republic Game" entre sus Mellizos y los propios Tigres en dicho estadio.

"Lo que sea para hacer crecer el juego siempre será positivo", dijo Cruz, quien se encuentra en su segunda etapa como GG de la selección dominicana. "Además, queremos llevarles esa alegría a la gente que perdió familiares. Ellos van a estar contentos.