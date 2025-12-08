Según reportes, Framber Valdez se habría reunido con tres equipos interesados en sus servicios

Framber Valdez, as de la rotación de Houston. ( FUENTE EXTERNA. )

Según Jon Paul Morosi, experto de MLB Network, los Gigantes, los Mets y los Orioles se reunieron con Framber Valdez en las reuniones de gerentes generales del mes pasado.

Con Dylan Cease fuera de la lista tras firmar con los Blue Jays, el dominicano Valdez, quien ostenta una efectividad de 3.36 en 1,080.2 entradas lanzadas, tiene buenas razones para ser el mejor lanzador abridor disponible.

Interés de los Gigantes

En cuanto a San Francisco, ha habido informes contradictorios sobre si los Gigantes se centrarán en abridores de alto nivel como Valdez o si buscarán opciones de agente libre más económicas.

Buster Olney de ESPN y Andrew Baggarly de The Athletic (se requiere suscripción) han informado que San Francisco parece estar buscando opciones de agente libre más económicas en lugar de jugadores como los zurdos Valdez y Ranger Suárez o el lanzador derecho japonés Tatsuya Imai.

Morosi, por su parte, informó que los Gigantes están activos en la búsqueda de varios abridores agentes libres y están "en buena posición" para conseguir un agente libre de alto nivel.

Los Gigantes también podrían ser un jugador clave en el mercado de canjes, con el prospecto estrella Bryce Eldridge potencialmente siendo una opción en un canje, según Shayna Rubin del San Francisco Chronicle.

Su 2025 en Houston

La organización lo señaló para abrir el Día Inaugural de 2025, una muestra de confianza y reconocimiento a su condición de abridor de primera línea.

Durante gran parte de la temporada (sus primeras 21 aperturas), Valdez tuvo un excelente desempeño: para entonces, tenía marca de 11-4 con una efectividad de 2.62 y había ponchado a 141 bateadores en 134 entradas.

Sin embargo, en sus últimas 10 aperturas, tuvo dificultades: en esas salidas, tuvo marca de 2-7 con una efectividad de 6.05, ponchando a 46 bateadores en 58 entradas.

Un momento particularmente polémico ocurrió el 2 de septiembre. Valdez permitió un grand slam y, en el siguiente lanzamiento —según se informa, tras un malentendido con su receptor, el mexicano César Salazar—, lanzó una recta que le dio en el pecho.

Aunque insistieron en que fue solo una confusión, la reacción de Valdez (girándose sin mostrar interés en su compañero golpeado) generó críticas.

La caída a finales de año coincidió con una caída más amplia para los Astros. Después de dos primeros tercios prometedores, el equipo tuvo un récord de 25-28 en el tramo final y finalmente perdió los playoffs, rompiendo una racha de ocho apariciones consecutivas en postemporada.

Rechazó a los Astros

Al finalizar el año, los Astros le ofrecieron una oferta calificada con un contrato de un año por un valor predeterminado si la aceptaba. Esto confirma que 2025 fue su última temporada antes de convertirse en agente libre.

Muchos analistas y fanáticos creen que es probable que Valdez ingrese a la agencia libre, lo que lo convierte en uno de los lanzadores más interesantes del mercado entre los agentes libres de 2025.