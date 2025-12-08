Liberato listo para entrar a roster con Toros; Urbáez regresa

Los Toros del Este anunciaron la integración del jardinero Luis Liberato, así como el regreso a juego del intermedista Francisco Urbáez.

Ambos jugadores estarán en el roster de 50 del club, a partir de este martes 9 de diciembre, anunció el gerente general Jesús Mejía.

Liberato, de 29 años, viene de jugar en la KBO (Corea) con los Hanwha Eagles, donde en 62 partidos, tuvo una línea ofensiva de .313/.366/.524, con 77 hits en 246 turnos, incluyendo 18 dobles, dos triples, 10 cuadrangulares, 39 empujadas y 41 anotadas.

La temporada pasada en Lidom, bateó .265, y exhibió .326 de OBP, con seis dobles, un triple, tres jonrones, 13 remolcadas y 13 anotadas en 24 encuentros, en su segunda campaña con los Toros.

Urbáez regresa

El equipo romanense anunció el regreso a la acción del intermedista Francisco Urbáez, quien estuvo fuera por un mes debido a una lesión en la espalda.

Urbáez sólo pudo jugar cinco partidos antes de la pausa por la lesión pero en ese tramo bateó .333, con un OBP de .429, seis hits en 18 turnos, tres impulsadas y cuatro anotadas, en su primera estación con la tropa taurina.

Los Toros llegan a esta semana ubicados en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con récord de 20-17, junto a las Águilas son los únicos con marcas por encima de .500 en la actual temporada. .

Ambos jugadores estarán coordinando con el dirigente Víctor Estévez y el staff de coaches sobre una fecha específica para su entrada a juego.

Rotación abridora para la semana

Los Toros confirmaron también su rotación abridora para la semana y contarán con Miller Hogan subiendo al montículo el martes en La Romana, cuando los Toros reciban a las Estrellas.

El miércoles, en Santiago, Justin Courtney enfrentará a las Águilas Cibaeñas previo al dia libre el jueves.

En San Francisco el viernes, Jaime Barría hará su segunda apertura de la temporada mientras que, cerrando la semana en una miniserie ante el Licey, Aaron Brooks y Aaron Leasher serán los abridores en La Romana y Santo Domingo, respectivamente.