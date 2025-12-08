Tyler Danish reforzará la rotación escarlata

Los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, contrataron al abridor derecho Tyler Danish, según informó el gerente general Carlos Peña.

Danish, de 31 años, lanzó durante en verano con los Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Béisbol, donde tuvo marca de 4-3, 3.53 de porcentaje de carreras limpias y 39 ponches en 91.2 episodios.

En el 2024 también participó con Tabasco, con 13.2 innings de 13 ponches, 0.80 de WHIP, 1.32 de efectividad y .128 de promedio permitido a la oposición.

El nativo de Brandon, Florida, tiene experiencia en las Grandes Ligas, ya que trabajó con los Medias Blancas de Chicago del 2016 al 2018, además de los Medias Rojas de Boston en el 2022. En el "gran show" combinó registro de 5-1 y 43 ponches en 53.1 episodios.

"La incorporación de Danish llega en un momento crucial para nosotros. Su experiencia y capacidad para competir en juegos importantes nos brinda un impulso palpable, mientras buscamos la clasificación", declaró Peña.

"Confiamos en que su presencia en la rotación aportará estabilidad y nos ayudará a seguir compitiendo con determinación", agregó el ejecutivo.

Danish ya se encuentra en el país y será agregado este martes al roster semanal de los 17 veces campeones nacionales.

Abridores para martes y miércoles

El dirigente Ramón Santiago informó los primeros abridores con los que contará el equipo escarlata esta semana, comenzando con Grant Gavin este martes frente a los Tigres del Licey, a las 7:30 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El miércoles, Norge Ruíz subirá a la lomita en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, en el duelo que sostendrán los melenudos frente a las Estrellas Orientales, a las 7:30 de la noche.