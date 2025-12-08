Los Dodgers no descartan que Teoscar Hernández podría ser pieza de cambio

Teoscar Hernández ha sido clave en los títulos de los Dodgers. ( FUENTE EXTERNA. )

De acuerdo con reportes, el jardinero dominicano Teoscar Hernández fue mencionado por el gerente general de los Dodgers, Brandon Gomes, como un pelotero del cual no podría decir que no sería cambiado por el equipo.

"Eso no parece probable (incluir a Hernández en un cambio). Obviamente, nunca se puede decir nunca en ese tipo de cosas, pero Teo, sé que ha surgido. No es algo que anticipemos en lo absoluto", dijo Gomes a Alden González de ESPN.

Los Dodgers lucen claramente preparados para lidiar con las buenas y malas actuaciones de Hernández, a menos que ocurra algo inesperado con su rendimiento.

El dos veces All-Star ha conectado un total de 58 jonrones con 188 carreras impulsadas y un OPS de .793 en los últimos dos años, ayudando a Los Ángeles a ganar títulos consecutivos de la Serie Mundial.

El outfielder de 33 años también se ponchó 322 veces durante ese tiempo y terminó en el tercer percentil de outs por encima del promedio a la defensiva esta temporada.

Con Ohtani consolidado como el bateador designado, los Dodgers tendrán que seguir utilizando a Hernández en el terreno.

Situación contractual

Aún le quedan dos años garantizados de contrato tras firmar un pacto de tres años y $66 millones en enero pasado. Es extraño decirlo, porque estamos acostumbrados a ver a los Dodgers fichar a los mejores agentes libres, pero Hernández probablemente estará en los jardines el Día Inaugural en lugar de una gran estrella como Kyle Tucker.

Quizás se desarrolle un mercado para Hernández, pero los Dodgers probablemente tendrían que estar dispuestos a asumir parte de su contrato para tener una plantilla más flexible.