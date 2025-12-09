Nelson Cruz y Albert Pujols destacan el valor histórico de jugar en el país

Alex Nuñez, Juan Núñez Nepomuceno, Amaurys Nina, Nelson Cruz, Miguel Medina, Albert Pujols, Plácido Polanco y Eddy Batista en las Reuniones de Invierno de MLB que se celebran en Orlando, Florida. ( FUENTE EXTERNA )

El anuncio de que la selección de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol jugará dos partidos en suelo patrio ha generado gran expectativa entre los aficionados, y tanto Nelson Cruz como Albert Pujols están conscientes de su significado.

"Nunca tuve la oportunidad de ponerme la camiseta de la República Dominicana y jugar en mi país, así que para muchos de ellos esto es motivo de alegría; creo que es una gran oportunidad para la fanaticada", dijo Pujols sobre los partidos anunciados, en los que el combinado nacional enfrentará a los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el 3 y 4 de marzo del próximo año.

En términos similares se expresó el gerente general del equipo, Nelson Cruz, quien consideró que el evento será histórico.

"Las expectativas de todos los jugadores han aumentado al saber que se va a jugar en Dominicana. He recibido muchas llamadas de parte de ellos mostrando interés, y lo mismo ocurre con la fanaticada", agregó Cruz.

Bonifacio y Canó fuera

Pujols confirmó que ni Emilio Bonifacio ni Robinson Canó formarán parte del roster que llevará la República Dominicana a la competencia, debido a que ninguno encaja en la estructura competitiva diseñada para el torneo.

"Yo no voy a llevar a un Emilio Bonifacio a ocupar un puesto del roster cuando podemos llevar a un pelotero que nos pueda ayudar", señaló.

"La Máquina" apuntó que lo mismo aplica para Canó, indicando que su tiempo en selecciones nacionales ya pasó y que la responsabilidad del cuerpo técnico es conformar el equipo más competitivo posible.

El dirigente dominicano reconoció que sus declaraciones podrían generar críticas y controversias, pero enfatizó que no faltan al respeto a dos figuras a las que considera cercanas y por las que siente gran aprecio.

Pujols agregó que el enfoque de la conformación del equipo es claro: dar paso a la juventud y armar un roster que compita al más alto nivel internacional.

8 Partidos ganó el conjunto dominicano sin morder el polvo de la derrota en la edición del 2013