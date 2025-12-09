Pujols y Cruz: "Los fanáticos sentirán orgullo de la alineación y roster que anunciaremos"

Alex Nuñez, Juan Núñez Nepomuceno, Amaurys Nina, Nelson Cruz, Miguel Medina, Albert Pujols, Plácido Polanco y Eddy Batista en las Reuniones de Invierno de MLB que se celebran en Orlando, Florida. ( FUENTE EXTERNA )

El mánager del equipo dominicano, Albert Pujols, y el gerente general, Nelson Cruz, aseguraron que los fanáticos "se sentirán orgullosos de la alineación y del roster" que será anunciado oportunamente para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ambos emitieron estas declaraciones durante una rueda de prensa en el marco de las Reuniones Invernales de Grandes Ligas, donde destacaron el nivel de motivación, compromiso y expectativa que rodea al equipo rumbo a la competencia.

Los dirigentes expresaron que la futura conformación del roster ha generado un clima de amplia expectativa, con una fanaticada que sigue de cerca cada movimiento del proceso y un entorno deportivo atento a las decisiones que se tomarán en los próximos meses.

Resaltaron que ese respaldo masivo eleva el nivel de compromiso de la gerencia y del cuerpo técnico en esta etapa clave de planificación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Durante ese encuentro con la prensa en el marco de las reuniones invernales de béisbol de Grandes Ligas, Pujols y Cruz, también se refirieron al anuncio de los dos partidos que disputará el equipo dominicano ante los Tigres de Detroit.

La selección dominicana enfrentará a Detroit los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte del calendario de entrenamientos de primavera de 2026 y los calificaron como "históricos".

Un sueño hecho realidad

Ambos destacaron que se trata de un "sueño hecho realidad" que permitirá a varios jugadores vestir por primera vez la camiseta nacional y, al mismo tiempo, brindará a miles de fanáticos dominicanos que no pueden viajar al extranjero, la oportunidad de ver en casa a su selección enfrentarse a un equipo de Grandes Ligas, en la antesala del Clásico Mundial.

Pujols resaltó que estos partidos tendrán un valor especial para el público dominicano, al acercar el béisbol de más alto nivel directamente a casa.

"Estamos contentos y yo creo que es una oportunidad que se le está dando a la fanaticada que no puede viajar aquí a los Estados Unidos, para que puedan ver a sus peloteros favoritos y a nuestro equipo la República Dominicana jugando allá", expresó el dirigente.

Por su parte, Nelson Cruz definió el evento como la materialización de un anhelo personal y colectivo.

"Es un sueño hecho realidad para muchos dominicanos. Yo tuve el placer de ir y de jugar un juego de exhibición allá, pero siempre fue mi sueño ponerme el uniforme dominicano y poder ir a República Dominicana. Y en el caso de esas personas que lamentablemente no tienen el visado o que de una manera u otra no tienen los recursos para venir a los Estados Unidos y ver la selección, tener el placer de verlo allá en República Dominicana, va a ser algo histórico", manifestó.

Cruz indicó que el anuncio ha generado un inmediato impacto dentro del béisbol profesional, elevando las expectativas entre los jugadores. "Desde que se anunció, las llamadas no han parado. Los jugadores han mostrado un gran interés y la fanaticada también está muy emocionada", señaló.

Pujols y Cruz destacaron que la responsabilidad que asumen de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026 es enorme, al tener por delante el reto de conformar el mejor equipo posible para representar al país y competir por el campeonato, un compromiso que, aseguraron, se asume con total seriedad dentro del cuerpo técnico y la gerencia.

La serie ante Detroit formará parte del calendario oficial de entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas y tendrá además un significado especial al jugarse en memoria de las víctimas de la tragedia del 8 de abril de 2025 en el club nocturno Jet Set y será a beneficio de la Cruz Roja Dominicana.

La delegación dominicana

La delegación dominicana que está en las Reuniones Invernales que se celebran en Orlando está integrada por el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez; el gerente general de la Selección Nacional de República Dominicana, Nelson Cruz; el mánager del equipo, Albert Pujols; su asistente Plácido Polanco; el director de operaciones de la Fedobe, Amaurys Nina; y el Ceo del Grupo de Medios Panorama, Miguel Medina.

Se recuerda que Grupo de Medios Panorama adquirió los derechos exclusivos de transmisión por televisión abierta del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana, en el marco de un acuerdo con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA).

La red de transmisión estará conformada por VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39, junto a las emisoras Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM (para Santiago y todo el Cibao) y Baní FM 97.5 (para Baní y toda la región Sur), así como la página web www.vtvcanal32.com.do.