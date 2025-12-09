Finalmente, el juego que la fanaticada dominicana esperó por 20 años

Dos décadas después del primer Clásico Mundial de Béisbol, el Estadio Quisqueya Juan Marichal por fin vivirá la escena que por años fue casi un mito deportivo: ver a la selección dominicana completa, con sus superestrellas de Grandes Ligas, jugando en suelo criollo.

El partido que se celebrará el 3 y 4 de marzo marcará un antes y un después para la afición que soñó con este momento desde 2006.

El encuentro traerá un debut largamente esperado: será el primer juego de Juan Soto en el Quisqueya vistiendo la casaca dominicana, un espectáculo que muchos daban casi por imposible por los calendarios apretados y los seguros que siempre han complicado la presencia de figuras élite. Pero esta vez no hubo barreras.

Y con él llega también otra primera vez: Manny Machado, uno de los peloteros dominicanos más consistentes de su generación, también jugará por primera vez en el coloso del Ensanche La Fe.

La expectativa subió aún más al confirmarse el regreso de dos nombres que no pisan el Quisqueya con la camiseta de RD desde antes de la pandemia: Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr..

Ambos debutaron en MLB después de 2019 y su ascenso fue tan meteórico que apenas tuvieron contacto con el público dominicano antes de convertirse en estrellas globales. Sus presencias completan una constelación inédita en la historia del estadio.

Desde aquel Clásico 2006 —cuando el país se enamoró definitivamente del torneo y se ilusionó con la idea de "traer un juego pa´ casa"— se hablaba de organizar un partido que reuniera a los mejores peloteros dominicanos del momento.

La conversación fue un ritual repetido: "¿Y cuándo es que van a traer eso pa´ acá?", "¿Cuándo veremos a los muchachos en el Quisqueya?". La respuesta, durante 20 años, fue siempre la misma: algún día...

Hoy ese "algún día" ya tiene fecha, luz artificial y una ciudad vibrando. Y la emoción no es solo por ver un juego, sino por cerrar un ciclo histórico: la fanaticada dominicana, que ha llenado estadios finalmente verá a su selección en casa.

Un partido con significado

Será un partido amistoso, sí. Pero para el país tiene el peso de una final. No se trata solo de números ni de estadísticas; es un capítulo emocional, un reencuentro entre una generación de estrellas y el pueblo que las vio nacer.

Veinte años después, ese sueño que comenzó en 2006 por fin aterriza en el Quisqueya. Y la pelota, como siempre, volverá a unirlo todo.