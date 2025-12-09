Leones sanan sus heridas del partido anterior ante Licey al derrotarlos 15-1

El debutante Yainer Díaz disparó un jonrón de dos carreras en el primer episodio ante Shaun Anderson en la victoria 15-1 de los Leones del Escogido sobre los Tigres del Licey. ( CORTESÍA ESCOGIDO )

Alexander Canario disparó par de jonrones, luego de entrar como emergente y empujó cinco carreras y los Leones del Escogido derrotaron 15 carreras por una a los Tigres del Licey en un partido en el que el pitcheo azul poco hizo para frenar el chorro de carreras de los escarlatas ante su vecino de la capital.

De esta manera los melenudos se recuperan de su partido anterior que terminó en derrota ante unos Tigres que ganaron 6-4 con jonrón de Ronny Mauricio para dejarlos en el terreno.

La demoledora ofensiva del Escogido disparó 16 indiscutibles en un ataque de principio a fin y que terminó con cuatro carreras en la parte alta del noveno capítulo.

La victoria también le sirve para dejar el último lugar de la tabla, ahora con 16-22, en la quinta posición, a medio juego de los Tigres (16-21). Los rojos aprovecharon la derrota de las Estrellas Orientales (16-23), que bajan a la cola al caer 4-3 ante los Toros del Este.

Canario dio dos jonrones, el debutante Yainer Díaz y Franchy Cordero dispararon uno cada uno y Sócrates Brito remolcó tres carreras para unos Leones que alimentan sus esperanzas de volver a entrar al cuadro clasificatorio cuando le restan 12 partidos de la serie regular.

La única carrera azul vino por jonrón de Esteury Ruiz ante Yorlin Calderon en el octavo acto, lo que evitó la blanqueada.

El segundo de los dos jonrones de Canario ocurrió en el noveno en el que encontró a tres compañeros en circulación. Fue un palo ante Ulises Joaquín, a quien le disparó sus dos bambinazos. Díaz y Rodríguez remolcaron dos carreras cada uno.

Con la victoria de esta noche se registró el último enfrentamiento entre el Escogido (16-22) y los Tigres (16-21) con una serie particular que finalizó 5-5.

La victoria fue para Grant Gavin (4-3), con cinco entradas de solo un hit. Shaun Anderson (1-2) resistió por solo una entrada y un tercio, en la que aceptó seis carreras, todas limpias al ritmo de siete hits. Sus compañeros tampoco frenaron el ataque rojo que ganó su cuarto partido con 10 o más carreras anotadas.

Los Leones desplegaron una ofensiva temprana el primer tercio del juego.

En la alta del primer episodio, el Escogido despachó cinco imparables consecutivos ante el abridor azul, Shaun Anderson.

Héctor Rodríguez y Junior Lake iniciaron el ataque, y luego Sócrates Brito remolcó las dos primeras carreras con sencillo al jardín central.

Luego siguió el debutante Yainer Díaz con jonrón de dos carrreras entre los jardines izquierdo y central con el que remolcó a Brito para colocar la pizarra 4-0.

La ofensiva roja continuó en el segundo capítulo. Jonathan Guzmán abrió con sencillo, se robó la segunda base y anotó con el segundo imparable de Rodríguez después de un out. Junior Lake mantuvo el episodio vivo con otro inatrapable y Á ngel Perdomo se hizo cargo del montículo por Anderson.

Otra vez Brito produjo una carrera más con un sencillo y elevó la ventaja a 6-0. En la acción Lake fue atrapado intentando ganar una base extra.

El ataque escarlata continuó en el tercero. José Marmolejos, después de un out, recibió base por bolas, avanzó hasta la antesala con doble de Guzmán, lo que provocó la salida de Perdomo, reemplazado por Miguel Díaz.

Con el cuadro adentro, Dervy Ventura disparó un rodado por la inicial que perdió ligeramente Armando Álvarez y Marmolejos anotó la séptima.

Rodríguez siguió con su tercer hit corrido de la noche, remolcando a Guzmán para completar el rally de ocho anotaciones.

En el séptimo llegó el jonrón de Cordero ante Oliver Ortega para el 9-0 y luego Luis de los Santos disparó un doble empujador para llevar al plato a Eguy Rosario. En el octavo, ante Ulises Joaquín, desapareció la pelota por el prado izquierdo para la carrera número 11.