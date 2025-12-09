Escogido y Gigantes intercambian jugadores en Lidom

Los Leones del Escogido enviaron a los Gigantes del Cibao a Jimmy Cordero, Fernando Abad, Wilber Dotel y Ricardo Céspedes a cambio de Wilkin Ramos, Ángel Sánchez, Jeral Pérez y un pick de cuarta ronda del Sorteo de Novatos 2026.

Ramos, de 25 años, lanzó entre AA y AAA de los Piratas de Pittsburgh, combinando marca de 4-4, 2.64 de efectividad, 7 salvamentos, 1.02 de WHIP y 68 ponches en 64.2 entradas.

En la Lidom, fue seleccionado por los Gigantes en la novena ronda del Sorteo de Novatos del 2023. Su mejor temporada en el circuito criollo fue la 2024-25, donde colocó 2.25 de porcentaje de carreras limpias en 8.0 innings, incluyendo 6 ponches y un WHIP de 1.25.

Sánchez, de 36 años, trabajó con los Gigantes del 2022 hasta esta campaña, y totaliza 17.1 innings en la liga, con 3.12 de efectividad y 17 ponches. En el verano abrió partidos con los Pericos de Puebla, puso un récord de 8-4 y ponchó a 51 en 66.1 entradas.

Su experiencia incluye las Grandes Ligas, donde participó en el 2017 con los Piratas de Pittsburgh. También ha lanzado en Corea del Sur (2018-19), Japón (2020-21) y Taiwán (2024).

Pérez no ha debutado en Lidom

Pérez, de 21 años, puede jugar en la antesala, el campocorto y la intermedia. Viene de su mejor torneo en las Ligas Menores al conectar 22 cuadrangulares y remolcar 70 carreras en la Clase A+ de los Medias Blancas de Chicago, donde también agregó 24 dobles, 65 anotadas, 10 robos y .244 de promedio.

El bateador derecho aún no ha debutado en el circuito criollo, pero fue seleccionado por los nordestanos en la segunda ronda del Draft 2024.

Ramos, Sánchez y Pérez serán incluidos este martes en el roster semanal de los Leones.

Los nuevos Gigantes

Fernando Abad, veterano lanzador zurdo de 39 años y nativo de La Romana presenta récord de por vida de 18 victorias y 14 derrotas, acompañado de una efectividad de 3.29 en 238.1 entradas lanzadas.

En ese trayecto ha ponchado a 224 bateadores, con un WHIP de 1.20, suma 33 juegos salvados.

Jimmy Cordero, lanzador derecho nativo de San Cristóbal y con 34 años, llega con la experiencia de nueve temporadas en la pelota invernal.

A lo largo de su trayectoria acumula marca de 2-4 con una efectividad de 3.01 en 86.2 episodios, además de 17 juegos salvados. Ha ponchado a 76 bateadores y presenta un WHIP de 1.33, números que muestran su capacidad para dominar a los contrarios y manejar situaciones de alta presión.

Wilber Dotel, un joven lanzador abridor de 23 años que pertenece a la organización de los Piratas de Pittsburgh, donde está catalogado como el prospecto número 28 del sistema. Su ascenso ha sido constante, al punto de que recientemente fue añadido al roster de 40.

Durante la temporada del 2024, Dotel vio acción en Doble A, donde terminó con récord de 7-9, efectividad de 4.15 en 125.2 entradas, además de 131 ponches y un sólido WHIP de 1.23

Ricardo Céspedes, un jardinero de 28 años que, aunque ha tenido participación limitada en la liga (solo 12 partidos y 5 turnos oficiales), sigue siendo un jugador con herramientas interesantes y proyección para aportar profundidad en los jardines.

Su habilidad atlética y su versatilidad en el terreno lo convierten en un recurso valioso para ayudar en el outfield.

Durante el verano, Céspedes vio acción en el béisbol mexicano, donde dejó números que llaman la atención. Bateó para un promedio de .318, con un cuadrangular, 15 carreras remolcadas, además de siete dobles y siete bases robadas, demostrando una combinación de contacto, velocidad y capacidad para crear situaciones ofensivas.

Abad y Cordero estarán disponibles a partir de este miércoles y Céspedes podría unirse en la próxima semana.