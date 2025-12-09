Video |Los Toros dejan en el terreno a las Estrellas Orientales y se afianzan en la segunda posición
Rudy Martin conectó hit al jardín izquierdo ante Junior Santos para darle el triunfo al conjunto taurino
Rudy Martin conectó un sencillo al jardín izquierdo que llevó al plato a Ismael Alcántara para que los Toros del Este (21-17) dejaran en el terreno a las Estrellas Orientales (16-23) con marcador de 4-3 en un partido que se extendió a 10 entradas, en la continuación de la serie regular de la pelota invernal dominicana.
Los Toros se recuperaron de una desventaja de una carrera (2-3), generada en la parte alta de la décima entrada por un toque del nicaragüense Ismael Munguía, que remolcó a Jorge Mateo.
La victoria fue para el cerrador taurino Joe Corbett (4-1, 2.29 ERA), quien lanzó dos entradas de un hit y una carrera sucia, sin otorgar boletos y con tres ponches.
La derrota recayó sobre Junior Santos (0-1, 1.29 ERA), que no pudo retirar a ningún bateador, permitió tres imparables y dos carreras —una de ellas limpia—, otorgó una base por bolas y no ponchó a nadie.
Los abridores
Óscar De La Cruz abrió por las Estrellas y salió sin decisión tras laborar cinco entradas de cuatro hits y una carrera limpia, con dos boletos y tres ponches. Por los Toros, el importado Miller Hogan trabajó tres episodios en los que toleró cinco imparables y una vuelta limpia, sin pasaportes y con un ponche.
Los más destacados
Por las Estrellas, Raimel Tapia 4-2 H2 1 CA; Miguel Sanó 5-2 H2 1 CE, Ismael Munguía 4-2 y Carlos Martínez 4-3
Por los Toros, Gilberto Celestino 4-1 H4 1 CA 1 CE; Yairo Muñoz 3-1 1 CE y Bryan de la Cruz 3-1.
Próximos partidos
- Los Gigantes del Cibao estarán de visita en el Estadio Quisqueya para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de las 7:30 de la noche.
- Los Toros del Este enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao a partir de las 7:30 de la noche.
- Los Leones del Escogido estarán en el Estadio Tetelo Vargas para enfrentar a las Estrellas Orientales a partir de las 7:30 de la noche.