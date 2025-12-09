Video |Los Toros dejan en el terreno a las Estrellas Orientales y se afianzan en la segunda posición

Rudy Martin reacciona luego de conectar el sencillo empujador de la carrera que dejó en el terreno a las Estrellas Orientales en el Estadio Francisco Micheli de La Romana el martes por la noche. ( FUENTE EXTERNA )

Rudy Martin conectó un sencillo al jardín izquierdo que llevó al plato a Ismael Alcántara para que los Toros del Este (21-17) dejaran en el terreno a las Estrellas Orientales (16-23) con marcador de 4-3 en un partido que se extendió a 10 entradas, en la continuación de la serie regular de la pelota invernal dominicana.

Los Toros se recuperaron de una desventaja de una carrera (2-3), generada en la parte alta de la décima entrada por un toque del nicaragüense Ismael Munguía, que remolcó a Jorge Mateo.

La victoria fue para el cerrador taurino Joe Corbett (4-1, 2.29 ERA), quien lanzó dos entradas de un hit y una carrera sucia, sin otorgar boletos y con tres ponches.

La derrota recayó sobre Junior Santos (0-1, 1.29 ERA), que no pudo retirar a ningún bateador, permitió tres imparables y dos carreras —una de ellas limpia—, otorgó una base por bolas y no ponchó a nadie.

Los abridores

Óscar De La Cruz abrió por las Estrellas y salió sin decisión tras laborar cinco entradas de cuatro hits y una carrera limpia, con dos boletos y tres ponches. Por los Toros, el importado Miller Hogan trabajó tres episodios en los que toleró cinco imparables y una vuelta limpia, sin pasaportes y con un ponche.

Los más destacados

Por las Estrellas, Raimel Tapia 4-2 H2 1 CA; Miguel Sanó 5-2 H2 1 CE, Ismael Munguía 4-2 y Carlos Martínez 4-3

Por los Toros, Gilberto Celestino 4-1 H4 1 CA 1 CE; Yairo Muñoz 3-1 1 CE y Bryan de la Cruz 3-1.

Próximos partidos

Los Gigantes del Cibao estarán de visita en el Estadio Quisqueya para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de las 7:30 de la noche .

estarán de visita en el Estadio Quisqueya para enfrentar a los a partir de las . Los Toros del Este enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao a partir de las 7:30 de la noche .

enfrentarán a las en el Estadio Cibao a partir de las . Los Leones del Escogido estarán en el Estadio Tetelo Vargas para enfrentar a las Estrellas Orientales a partir de las 7:30 de la noche.