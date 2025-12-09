Los Dodgers firman a Edwin Díaz por US$69 millones y tres años

El relevista agente libre Edwin Díaz y los Dodgers han llegado a un acuerdo por tres temporadas y US$69 millones, según la MLB. El club no ha confirmado el pacto.

El boricua Díaz optó por salirse de los dos años restantes y US$38 millones de su contrato con los Mets para probar la agencia libre, lo que lo convirtió en el relevista Nro. 1 del mercado. Díaz firmó originalmente un contrato de cinco años y US$102 millones con Nueva York antes de la temporada 2023, lo cual estableció un récord para un relevista.

Después de esta campaña pasada, los Mets le presentaron una oferta calificada a Díaz, la cual él rechazó. La oferta, que le habría pagado US$22.025 millones por 2026, lo vinculó a una compensación en el Draft; Nueva York recibirá una selección del Draft del 2026 después de la cuarta ronda si el acuerdo de Díaz con los Dodgers se concreta.

El derecho de 31 años fue una vez más uno de los relevistas más dominantes en el béisbol en 2025. Díaz registró 28 salvamentos para los Mets con una efectividad de 1.63 y 98 ponches en 66.1 entradas.

Estadísticas

Díaz tuvo la segunda mejor efectividad entre los relevistas que lanzaron al menos 50 entradas (solo por detrás del 1.17 del cubano Aroldis Chapman). Su tasa de ponches del 38% ocupó el segundo lugar (detrás del 44.4% de Mason Miller), y su 13.3 K/9 se ubicó en el quinto lugar.

La combinación de recta y slider del cerrador de los Mets fue, como siempre, fulminante. La recta de Díaz promedió 97 mph y generó una tasa de swings en blanco del 39%, la mejor de cualquier lanzador que tiró al menos 500 rectas de cuatro costuras. Su slider se mantuvo en 89 mph y produjo una tasa de swings en blanco del 44%.

A lo largo de sus nueve temporadas de Grandes Ligas con los Marineros y los Mets, Díaz ha registrado algunas de las mejores temporadas de la historia para un relevista.

En 2018 con Seattle, Díaz consiguió 57 salvados, empatado en el segundo lugar de todos los tiempos en una sola temporada, solo por detrás del récord de MLB de 62 del venezolano Francisco Rodríguez en 2008. Eso motivó a los Mets a realizar un mega cambio por Díaz (y el dominicano Robinson Canó) en la temporada baja.

Aunque Díaz tuvo un comienzo difícil en su primera temporada en Nueva York, se recuperó rápidamente. Su mejor temporada con los Mets fue en 2022, cuando tuvo una ERA de 1.31 y acumuló 118 ponches en 62 entradas, mientras registraba 32 salvamentos.

Díaz llega a la temporada 2026 con 253 salvamentos en su carrera de por vida y una efectividad de 2.82 y 839 ponches en 519.1 entradas. Solo tres lanzadores activos tienen más rescates: Kenley Jansen (476), Craig Kimbrel (440) y el cubano Aroldis Chapman (367).

El 14.5 K/9 de carrera de Díaz es el tercero mejor entre los lanzadores activos con al menos 500 innings trabajados, solo ligeramente detrás de Chapman y Josh Hader (14.6), y su tasa de ponches de por vida del 39.9% es la segunda mejor detrás del 41.1% de Hader.