Framber Valdez emerge como el brazo zurdo más cotizado del mercado

El mercado de lanzadores abridores dio un giro significativo tras la firma del derecho Dylan Cease con los Azulejos de Toronto, movimiento que dejó al dominicano Framber Valdez como la pieza más atractiva disponible entre los iniciadores élite.

Con 32 años y un historial comprobado de durabilidad y consistencia, el nativo de Sabana Grande de Palenque se ha convertido en el principal objetivo para varios clubes que buscan reforzar una rotación con aspiraciones de playoffs.

Valdez, quien acumula efectividad de 3.36 en 1,080.2 entradas de labor en su carrera, se ha establecido como uno de los brazos más confiables del béisbol en las últimas campañas.

Desde 2021, el zurdo ha registrado múltiples temporadas consecutivas con más de 175 entradas, consolidándose como uno de los pocos abridores capaces de trabajar profundo en los partidos en una era dominada por el bullpen.

Entre 2023 y 2025, ponchó a 556 bateadores en 566 entradas, elevando su perfil como un lanzador con poder y comando.

De acuerdo con el analista de MLB Network, Jon Paul Morosi, Valdez tuvo acercamientos durante las pasadas reuniones de gerentes generales con Gigantes de San Francisco, Mets de Nueva York y Orioles de Baltimore, tres organizaciones con necesidades claras de fortalecer la rotación.

Su perfil estadístico —que incluye una campaña de 2022 con 17 victorias, 2.82 de efectividad y un liderato de Grandes Ligas en entradas lanzadas— lo coloca por encima de otros nombres disponibles en la agencia libre.

En el caso de San Francisco, el panorama no es tan claro. Informes de Buster Olney (ESPN) y Andrew Baggarly (The Athletic) apuntan a que los Gigantes podrían estar más inclinados a buscar opciones de menor costo, alejándose de nombres como Valdez, Ranger Suárez o el japonés Tatsuya Imai.

El club californiano, que no ha contado con una rotación dominante desde la salida de Kevin Gausman, también podría explorar el mercado de cambios, incluyendo la posibilidad de mover a su cotizado prospecto Bryce Eldridge.

Los Mets, por su parte, reconocen abiertamente que necesitan un abridor de impacto en la parte alta de su rotación, pero las señales desde la oficina principal van en dirección opuesta.

Según The Athletic, el equipo neoyorquino no está dispuesto a comprometerse con contratos largos, incluso para brazos considerados como ases probados. Este planteamiento complica cualquier negociación con Valdez, quien se perfila para obtener un acuerdo multianual acorde con su historial y edad.

Baltimore luce atractivo

Los Orioles de Baltimore, con una base joven y competitiva, lucen como el destino más lógico entre los tres equipos mencionados.

Tras ganar el Este de la Liga Americana en 2024 y sufrir nuevamente en postemporada por falta de experiencia y profundidad en su rotación, la adquisición de un abridor zurdo con historial de Juegos de Estrellas y presentaciones en Serie Mundial encaja perfectamente en sus aspiraciones inmediatas.

Más allá del interés puntual de estos clubes, el valor estadístico de Framber en este mercado es evidente. Desde 2021, su WAR acumulado figura entre los mejores lanzadores zurdos del período, y su capacidad de inducir rodados —constante superior al 55%— lo convierte en un perfil único entre los abridores disponibles.

En un invierno donde muchos equipos buscan innings de calidad más que nombres, Valdez ofrece ambas cosas.

Con Cease fuera del tablero, y la demanda por brazos de alto impacto creciendo, la posición de Valdez como el lanzador abridor más completo disponible no parece sujeta a debate.

Su mezcla de durabilidad, producción reciente y experiencia en escenarios de presión lo coloca en una élite reducida. Ahora, la pregunta no es si firmará, sino cuándo y por cuánto lo hará.