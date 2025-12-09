×
Clásico Mundial de Béisbol

Albert Pujols descarta a Emilio Bonifacio y Robinson Canó para el Clásico Mundial

Asegura que ambos veteranos ya no encajan en la estructura competitiva del equipo

    Albert Pujols, dirigente de Dominicana.

    El dirigente de la selección dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, Albert Pujols, confirmó que ni Emilio Bonifacio ni Robinson Canó formarán parte del roster que llevará al evento de 20 países, al asegurar que ambos veteranos ya no encajan en la estructura competitiva del equipo.

    Pujols explicó que, aunque Bonifacio ha sido "un tremendo pelotero" con una destacada trayectoria tanto en Grandes Ligas como en la pelota invernal dominicana, su rol puede ser asumido por jugadores más jóvenes y versátiles.

    "Yo no voy a llevar a un Emilio Bonifacio a ocupar un roster donde nosotros nos podemos llevar un pelotero que nos pueda ayudar", afirmó Pujols al ser abordado por periodistas durante las Reuniones de Invierno que tienen lugar en Orlando, Florida.

    Agregó que figuras como Elly de la Cruz y Johan Rojas cumplen con mayor amplitud las funciones donde Bonifacio pudiera aportar: velocidad, defensa y atletisismo.

    El dirigente también señaló que lo mismo aplica para Robinson Canó, indicando que su tiempo en selecciones nacionales ya pasó y que la responsabilidad del cuerpo técnico es construir el equipo más competitivo posible.

    "No nos vamos a llevar pelotores solo por tenerlos para complacer a la fanaticada. ¿Tú sabes cómo vamos a complacer a la fanaticada? Ganando el campeonato", sostuvo Pujols.

    Pujols enfatizó que sus declaraciones no representan una falta de respeto hacia los veteranos, a quienes considera cercanos, reconociendo que su postura podría generar críticas.

    Detalles sobre la estructura del roster 

    El capataz reiteró que su enfoque es claro: dar paso a los jugadores jóvenes y estructurar un roster capaz de competir en el más alto nivel internacional.

    Pujols asistió a las Reuniones de Invierno como parte de la delegación dominicana para el anuncio de la serie de dos partidos de preparación hacia el Clásico, a celebrarse los días 3 y 4 de marzo, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

