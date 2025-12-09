Ronny Mauricio encabeza inauguración del Torneo Cristo Rey y sus amigos

Ronny Mauricio y el general Jacobo Mateo Moquete comparten con los niños en Cristo Rey ( FUENTE EXTERNA )

Ronny Mauricio, de los Tigres del Licey, encabezó el pasado sábado la inauguración del Torneo Navideño de Béisbol Infantil "Cristo Rey y sus Amigos", organizado por la Liga Team Liguilla, presidida por Domingo Morel hijo, junto a la Parroquia Cristo Rey.

En su mensaje a los niños, Mauricio enfatizó valores fundamentales y expresó: "ustedes tienen que creer en Dios, ser obedientes con sus padres y estudiar mucho; los niños que hacen eso nunca tienen problemas".

La actividad fue dedicada a Jacobo Mateo Moquete

El torneo, dedicado al general Jacobo Mateo Moquete, reunió a 24 ligas deportivas de 14 barrios, convirtiéndose en un encuentro cargado de alegría, integración y motivación para cientos de familias.

Durante la actividad, Mauricio reiteró que siempre estará a las órdenes de la Policía Nacional y del Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, Director General de la institución, para participar en actividades deportivas y comunitarias en los barrios.

Recordó que proviene de un sector muy humilde de San Pedro de Macorís, lo que lo impulsa a apoyar iniciativas que orienten a la niñez y la mantengan alejada de los conflictos con la ley.

Mauricio y el General Mateo Moquete entregaron útiles de béisbol enviados por el director general de la Policía y el comisionado de Béisbol Dominicano, el mayor general Guzmán Peralta y Junior Noboa, respectivamente

La organización del evento contó con el respaldo de la Parroquia Cristo Rey, aunque su párroco, el Padre Francisco Batista (Padre Pancho), no pudo asistir por compromisos pastorales previos.

El General Mateo Moquete agradeció a los Comedores Económicos por enviar un almuerzo navideño para los niños y sus acompañantes que estuvieron presentes en la actividad.