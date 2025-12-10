César Valdez domina los bates de los Gigantes y los Tigres empatan en el tercer puesto

César Valdez obtuvo su segundo triunfo de la temporada ante los Gigantes del Cibao en el Estadio Quisqueya Juan Marichal ( FUENTE EXTERNA )

César Valdez (2-0, 3.98 ERA) tuvo una salida dominante y los Tigres del Licey (17-21) consiguieron dos rallies de tres carreras para vencer a los Gigantes del Cibao (17-21) en la continuación de la serie regular de la temporada 2025-26 de la pelota invernal dominicana.

"El Hombre de las 5 Letras" trabajó cinco entradas de cuatro hits y una carrera limpia; otorgó una base por bolas y ponchó a dos para obtener el triunfo. La derrota recayó sobre el opener de los nordestanos, Alberto Pacheco (1-2, 4.22 ERA), quien permitió tres hits y una carrera limpia en una entrada de labor, otorgó una base y ponchó a uno.

El conjunto azul coronó su primer rally de tres carreras con una base por bolas con las almohadillas llenas al inicialista Cristian Adames en la segunda entrada, y el de la quinta con una vuelta que llegó al plato gracias a un error del campocorto Julio Carreras, que colocó el partido 6-1.

La única carrera de los Gigantes llegó en la quinta entrada gracias a un batazo de doble mérito al jardín derecho que remolcó a Pablo Reyes.

Los Tigres, pese a obtener el triunfo y marcar en seis ocasiones, batearon de 13-3 con corredores en posición anotadora y dejaron ocho hombres en base. El pitcheo añil logró retirar a los últimos 14 hombres que enfrentó.

Los más destacados

Por los Gigantes, Samad Taylor 4-1; Pablo Reyes 3-1 1 CE y Carlos Jorge 3-1 1 CE.

Por los Tigres, Mel Rojas 3-2 2 CA; Cal Stevenson 3-1 1 CA 1 CE y Sergio Alcántara 2-1 2 CE.

Próximos partidos

Los Gigantes estarán una vez más en el Estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de las 7:30 de la noche en un partido reasignado del día 30 de octubre.

Los Leones del Escogido estarán en el Estadio Cibao para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas a partir de las 7:30 de la noche en un partido reasignado del día 4 de noviembre.