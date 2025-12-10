Brian Cashman dice que los Yankees no tienen un presupuesto infinito para contratar peloteros

Brian Cashman es el gerente general de los Yankees desde 1998. ( FUENTE EXTERNA. )

El gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, reconoció que su equipo no cuenta con recursos financieros ilimitados para mejorar su nómina.

"Todo suma. Todo cuenta", declaró Cashman el miércoles, último día de las reuniones invernales, según Gary Phillips del New York Daily News. "Somos una franquicia agresiva, pero aun siendo agresiva, ya tenemos compromisos muy importantes, y cuantos más, mayor impacto tiene en otras áreas. Así que todo está entrelazado.

"Nuestros dueños han demostrado año tras año su enorme compromiso. Pero, al mismo tiempo, eso tampoco es una chequera en blanco", afirmó.

Cashman añadió que entiende que a los aficionados no les guste escuchar esa línea de pensamiento de los Yankees. Sin embargo, quiere que los seguidores del club sepan que el objetivo principal de la directiva sigue siendo ganar.

Mensaje a los fanáticos

"A los aficionados no les importan esos detalles", dijo el ejecutivo. "Quieren lo que quieren. En definitiva, lo que ambos queremos es tener un equipo que acumule victorias para llegar a la postemporada y ganarlo todo. Pero es la naturaleza de la bestia, donde uno se deja llevar por el frenesí invernal: 'Lo que sea, cueste lo que cueste, no importa'. Pero en realidad, sí importa".

Las declaraciones de Cashman siguen a las del dueño Hal Steinbrenner, quien dijo a finales de noviembre que preferiría que los Yankees redujeran su nómina en 2026.

Nueva York no reforzó su roster durante las reuniones invernales. La temporada baja del equipo ha sido lenta hasta el momento tras renovar al jardinero Trent Grisham con una oferta calificada de un año y $22.025 millones y traer de vuelta al relevista Ryan Yarbrough con un contrato de un año y $2.5 millones.

"Simplemente seguimos comprometidos, intentando alcanzar algunos objetivos", dijo Cashman, según Bryan Hoch de MLB.com.

"Pero ha sido difícil hasta ahora. No me gustan las ofertas que nos llegan, y supongo que a los equipos rivales no les gusta lo que intento obtener de ellos en cuanto a los canjes. Tenemos algunas conversaciones que podrían llevar a algún resultado".

Los Yankees terminaron con el tercer roster de 40 jugadores más alto de la MLB en 2025, acumulando una nómina con impuestos de balance competitivo de poco menos de $324 millones.