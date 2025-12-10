Tabla de posiciones Lidom: Leones castigan al Licey; Estrellas van a la cola de la tabla

Alexander Canario, de los Leones del Escogido, disparó par de cuadrangulares, uno de ellos con bases llenas en el triunfo de su equipo 15-1 sobre los Tigres del Licey la noche del martes 9 de diciembre de 2025. ( CORTESÍA ESCOGIDO )

Alexander Canario disparó par de jonrones, luego de entrar como emergente y empujó cinco carreras y los Leones del Escogido derrotaron 15 carreras por una a los Tigres del Licey en un partido en el que el pitcheo azul poco hizo para frenar el chorro de carreras de los escarlatas ante su vecino de la capital.

De esta manera los melenudos se recuperan de su partido anterior que terminó en derrota ante unos Tigres que ganaron 6-4 con jonrón de Ronny Mauricio para dejarlos en el terreno.

La demoledora ofensiva del Escogido disparó 16 indiscutibles en un ataque de principio a fin y que terminó con cuatro carreras en la parte alta del noveno capítulo.

La victoria también le sirve para dejar el último lugar de la tabla, ahora con 16-22, en la quinta posición, a medio juego de los Tigres (16-21). Los rojos aprovecharon la derrota de las Estrellas Orientales (16-23), que bajan a la cola al caer 4-3 ante los Toros del Este.

Canario dio dos jonrones, el debutante Yainer Díaz y Franchy Cordero dispararon uno cada uno y Sócrates Brito remolcó tres carreras para unos Leones que alimentan sus esperanzas de volver a entrar al cuadro clasificatorio cuando le restan 12 partidos de la serie regular.

Resultados del martes 9.12.25 Equipos C H E Escogido 15 16 2

Rudy Martin conectó un sencillo al jardín izquierdo que llevó al plato a Ismael Alcántara para que los Toros del Este (21-17) dejaran en el terreno a las Estrellas Orientales (16-23) con marcador de 4-3 en un partido que se extendió a 10 entradas.

Los Toros se recuperaron de una desventaja de una carrera (2-3), generada en la parte alta de la décima entrada por un toque del nicaragüense Ismael Munguía, que remolcó a Jorge Mateo.

La victoria fue para el cerrador taurino Joe Corbett (4-1, 2.29 ERA), quien lanzó dos entradas de un hit y una carrera sucia, sin otorgar boletos y con tres ponches.

La derrota recayó sobre Junior Santos (0-1, 1.29 ERA), que no pudo retirar a ningún bateador, permitió tres imparables y dos carreras —una de ellas limpia—, otorgó una base por bolas y no ponchó a nadie.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Águilas 27 10 .730 - 5-5 15-3 12-7

Con un jonrón y tres vueltas impulsadas, Aderlin Rodríguez capitaneó una ofensiva de nueve hits con lo que las Águilas Cibeñas derrotaron 7-3 a los Gigantes del Cibao, en partido escenificado en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros.

Los ganadores contaron con la labor monticular de su abridor Abdier Mendoza (3-1), que ganó el encuentro al lanzar cinco entradas y frenó a los Gigantes en tres carreras y cuatro hits. Daniel Mengden (0-1) fue el derrotado al permitir las primeras cuatro carreras amarillas. Burch Smith salvó su cuarto cotejo de la temporada.

Juegos de hoy Hora Equipos Estadio 7:30 p.m. Toros vs Águilas Cibao

Las Águilas tienen marca de 27-10, con la que mantienen su ventaja de 6.5 juegos sobre los Toros del Este que marchan en segundo.Mientras que los Potros con 17-20 siguen en tercer lugar.