Águilas Cibaeñas

Las Águilas bajan el ritmo tras asegurar clasificación, mientras los demás equipos están en la lucha

El equipo cibaeño tiene marca de 5-5 en sus últimos 10 juegos, pero sigue liderando con holgura la serie regular

    Expandir imagen
    Las Águilas bajan el ritmo tras asegurar clasificación, mientras los demás equipos están en la lucha
    Bryan de la Cruz, Yairo Muñoz y Rafael Lantigua conectaron jonrones en la victoria 12-5 de los Toros del Este sobre las Águilas. (FUENTE EXTERNA)

    Las Águilas Cibaeñas, el primer equipo en asegurar su clasificación en el torneo 2025-2026, han entrado en una fase de pausa competitiva luego de su arrollador comienzo de temporada. Con récord de 27 ganados y 11 perdidos, el conjunto de Santiago domina cómodamente la tabla, aunque su ritmo ha bajado notablemente en los últimos compromisos: han ganado cinco y perdido cinco en sus últimos 10 juegos.

    El bajón llega después de un impresionante arranque que los llevó a estar 22-6, gracias a un cuerpo de lanzadores dominante, una ofensiva oportuna y defensa sólida. Con la clasificación garantizada, el cuerpo técnico parece enfocado en gestionar cargas y evitar lesiones, mientras el resto de la liga se juega la vida.

    RELACIONADAS
    • Los Toros del Este, con marca de 22-17, también acarician la clasificación con un 99 % de probabilidad. A diferencia de las Águilas, llegan en ascenso, con dos victorias al hilo y récord de 8-2 en sus últimos 10 partidos.

    Detrás, la pelea es feroz: Gigantes (17-21), Tigres (17-21), Estrellas (17-23) y Leones (16-23) se mantienen en un margen estrecho. Solo tres juegos separan al tercero del sexto lugar, y cada jornada tiene implicaciones directas en las aspiraciones de clasificación.

    Los Gigantes y los Tigres tienen ambos marca de 5-5 en sus últimos 10. Las Estrellas Orientales (17-23) han tenido una leve mejoría tras un tramo difícil, con 4 victorias en sus últimos 10 juegos y una racha positiva de un partido. En el fondo, los Leones del Escogido (16-23) han perdido tres de sus últimos cuatro encuentros y presentan el peor registro reciente: 3-7 en los últimos 10.

    Próximos juegos

    Este fin de semana será clave. Las Águilas recibirán a los Leones este jueves en el Cibao y visitarán a las Estrellas el sábado. A pesar de estar clasificadas, sus resultados podrían impactar directamente en el destino de varios equipos.

    Mientras tanto, en la capital, Gigantes y Leones protagonizarán un choque directo el viernes, y los Tigres tendrán dos citas decisivas ante Estrellas y Toros.

