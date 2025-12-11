Las Águilas bajan el ritmo tras asegurar clasificación, mientras los demás equipos están en la lucha

Bryan de la Cruz, Yairo Muñoz y Rafael Lantigua conectaron jonrones en la victoria 12-5 de los Toros del Este sobre las Águilas. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas, el primer equipo en asegurar su clasificación en el torneo 2025-2026, han entrado en una fase de pausa competitiva luego de su arrollador comienzo de temporada. Con récord de 27 ganados y 11 perdidos, el conjunto de Santiago domina cómodamente la tabla, aunque su ritmo ha bajado notablemente en los últimos compromisos: han ganado cinco y perdido cinco en sus últimos 10 juegos.

El bajón llega después de un impresionante arranque que los llevó a estar 22-6, gracias a un cuerpo de lanzadores dominante, una ofensiva oportuna y defensa sólida. Con la clasificación garantizada, el cuerpo técnico parece enfocado en gestionar cargas y evitar lesiones, mientras el resto de la liga se juega la vida.

Los Toros del Este, con marca de 22-17, también acarician la clasificación con un 99 % de probabilidad. A diferencia de las Águilas, llegan en ascenso, con dos victorias al hilo y récord de 8-2 en sus últimos 10 partidos.

Detrás, la pelea es feroz: Gigantes (17-21), Tigres (17-21), Estrellas (17-23) y Leones (16-23) se mantienen en un margen estrecho. Solo tres juegos separan al tercero del sexto lugar, y cada jornada tiene implicaciones directas en las aspiraciones de clasificación.

Los Gigantes y los Tigres tienen ambos marca de 5-5 en sus últimos 10. Las Estrellas Orientales (17-23) han tenido una leve mejoría tras un tramo difícil, con 4 victorias en sus últimos 10 juegos y una racha positiva de un partido. En el fondo, los Leones del Escogido (16-23) han perdido tres de sus últimos cuatro encuentros y presentan el peor registro reciente: 3-7 en los últimos 10.

Próximos juegos

Este fin de semana será clave. Las Águilas recibirán a los Leones este jueves en el Cibao y visitarán a las Estrellas el sábado. A pesar de estar clasificadas, sus resultados podrían impactar directamente en el destino de varios equipos.

Mientras tanto, en la capital, Gigantes y Leones protagonizarán un choque directo el viernes, y los Tigres tendrán dos citas decisivas ante Estrellas y Toros.